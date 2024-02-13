Facianın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı: İliç'teki madenin kapasite artışına onay vermiş

Erzincan İliç’te Kanadalı altın maden şirketi SSR Mining ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde bugün 14.28 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 20:01
Facianın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı: İliç'teki madenin kapasite artışına onay vermiş
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İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Madende yer alan siyanürlü solüsyonun çevreye yayıldığı ifade edilirken meydana gelen göçüğün ardından 9 işçiye ulaşılamadığı öğrenildi. 

Facianın meydana geldiği Çöpler Altın Madeni’ni uzmanların uyarılarına karşın sık sık kapasite artışlarıyla da gündeme geldi. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken geçen yıl madende kapasite artışına gidildiği ve bunun onayının AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde verildiği öğrenildi. 

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AKP’nin İBB Başkanlığı’na aday gösterilen Murat Kurum’un görev döneminde, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2. Kapasite Artışı onay süreci başlatılmıştı. Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

“Erzincan il İliç, ilce Çöpler mevkiinde Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 847, 49729 ve 20067313 Ruhsat Nolu Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Erzincan Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”


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