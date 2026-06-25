Savcılığın, NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınanlara sorduğu sorular ortaya çıktı: 'Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerine neden katıldınız?'

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran’da sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınanlara savcılık, "Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerine neden katıldıklarını" sordu.
EV BASKINLARI DÜZENLENMİŞTİ
Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran’da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 209 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 24 saatlik kısıtlılık kararı verilmişti.
Emniyet'te ifadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 52 kişiden 18’inin savcılık ifadesi tamamlandı.
SAVCILIK BU SORULARI SORMUŞ!
Savcılık, ifadesi alınan şüphelilere "Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerine neden katıldıklarını, basın açıklamalarını ve NATO’ya ilişkin eylemlerini" sordu.
Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.