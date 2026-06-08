Savcılık duyurdu: ‘Ekrem İmamoğlu’nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı’ paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına' ilişkin yapılan paylaşımlara 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU’nun, Milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır.

Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, TCK’nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”