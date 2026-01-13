Savcılık, gazeteci Zafer Arapkirli için ceza istedi!

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakkında dava açılan BirGün yazarı gazeteci Zafer Arapkirli’nin yargılanmasına, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nce devam edildi.
Zafer Arapkirli’nin müdafii Kemal Aytaç'ın hazır bulunduğu duruşmaya Arapkirli katılmadı.
Esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, Arapkirli’nin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.
Avukat Aytaç, mütalaaya itiraz etti. Bir sonraki duruşma, mütalaaya karşı beyanların alınması için 3 Mart’a ertelendi.