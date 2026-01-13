Cumhuriyet Gazetesi Logo
Savcılık, gazeteci Zafer Arapkirli için ceza istedi!

Savcılık, gazeteci Zafer Arapkirli için ceza istedi!

13.01.2026 12:51:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Savcılık, gazeteci Zafer Arapkirli için ceza istedi!

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Zafer Arapkirli için savcılık esas hakkında mütalaasında, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

 

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakkında dava açılan BirGün yazarı gazeteci Zafer Arapkirli’nin yargılanmasına, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nce devam edildi.

Zafer Arapkirli’nin müdafii Kemal Aytaç'ın hazır bulunduğu duruşmaya Arapkirli katılmadı.

 

Esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, Arapkirli’nin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukat Aytaç, mütalaaya itiraz etti. Bir sonraki duruşma, mütalaaya karşı beyanların alınması için 3 Mart’a ertelendi.

İlgili Konular: #Cumhurbaşkanı'na hakaret #Zafer Arapkirli