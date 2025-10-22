Savcılıktan '6 Şubat depremi' itirazı: AKP'li Meclis Üyesi ve müteahhit Yunus Kaya'ya eksik ceza!

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 3 aylık bebeğin de arasında bulunduğu 67 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

Mahkeme, yıkımdan sorumlu tutulan dönemin Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi ve müteahhit Yunus Kaya'yı bilinçli taksirden 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ancak “sanığın yargılama sürecindeki iyi hali ve davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri” dikkate alınarak takdiri indirim uygulandı ve ceza 13 yıl 9 aya indirildi.

SAVCILIKTAN İTİRAZ: KAÇMA İHTİMALİ DE VURGULANDI

BirGün'ün haberine göre; depremzedeler cezaya isyan ederken savcılık da karara itiraz etti. Savcılığın istinaf başvurusunda şunlar sıralandı:

- Sanık Yunus Kaya hakkında en az 21 Yıl hapis cezasına karar verilmesi gerekirken eksik ceza verildi.

- Yunus Kaya’nın cezasında indirim yapılmış ise de Kaya’nın sanık olduğu birden fazla deprem dosyasının bulunması, sanığın duruşmaya yansıyan tutum ve davranışlarında pişmanlığını gösteren bir davranışının bulunmaması, alacağı muhtemel cezalardan kurtulmak için Yunus Kaya'nın daha önce kaçmaya çalışmış olması ve yakalama kararına istinaden yakalanabilmiş olması da birlikte değerlendirildiğinde eksik ceza verildiği değerlendirildi.”