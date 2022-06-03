Savcılıktan Atatürk fotoğrafına soruşturma: Gözaltı kararı verildi

03 Haziran 2022 Cuma, 13:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafının, Kabe üzerine konumlandırılmış şekilde görselinin paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Savcılık, paylaşımı yaptığı belirtilen kişi hakkında "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Savcılık ayrıca sözkonusu kişinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.