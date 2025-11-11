Savcılıktan 'CHP' açıklaması: 'Dezenformasyon amaçlı...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kısım sosyal medya ve görsel medya yayınlarında yer alan “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, bu haberlerin tamamen “dezenformasyon amaçlı” olduğunu belirtti.

Açıklamada, ilgili soruşturma kapsamında bir siyasi partiye ilişkin bazı mali usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulduğu, ancak parti kapatılmasına yönelik herhangi bir talebin bulunmadığı vurgulandı. Başsavcılık, art niyetli olduğu değerlendirilen bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.