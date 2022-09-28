Sayıştay: Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük ofisi için ihalesiz 311 bin lira harcandı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 19:52

Sayıştay’ın Boğaziçi Üniversitesi’nin 2021 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporu yayınlandı.

Rapora göre, Sayıştay; “Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen temel ihale usulleri ile yapılması gereken işlerin, ihale konusu edilmediğini” ve “parasal sınırların altında kalacak şekilde ve aynı ihale konusu içerisinde yer alabilecek benzer nitelikteki işlerin kısımlara bölünerek doğrudan temin yoluyla yapıldığını” tespit etti.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NE REKTÖRLÜK OFİSİ İÇİN 311 BİN 865 LİRA HARCANDI

Sayıştay, bu yöntemle üniversite bütçesinden 603 bin 538 lira harcama yapıldığını tespit etti. Raporda yer alan tabloya göre, bu miktarın 311 bin 865 lirası Kandilli Rasathanesi yerleşkesindeki eski yemekhane binasına rektörlük ofisi yapılması için harcandı.

SAYIŞTAY: MÜMKÜN DEĞİL

Sayıştay raporunda, bu harcama için; “Yapılan incelemelerde; aynı ihale konusu içerisinde yer alabilecek benzer nitelikteki işlerin kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması, bu tür alımların eşik değerlerin altında kalmak amacıyla ihale konusu edilmeksizin kısımlara bölünmesi mümkün değildir” değerlendirmesini yaptı.

ÜNİVERSİTE: BUNDAN SONRA GEREKLİ ÖZEN VE DİKKAT GÖSTERİLECEK

Boğaziçi Üniversitesi, bu bulgu için Sayıştay’a görüş bildirdi. İdare, Sayıştay’a ilettiği yanıtında; “bu hususa katıldığını, bundan sonra ihtiyaçların temel ihale usulleri ile temin edilmesi hususunda gerekli özen ve dikkati göstereceğini” ifade etti.