Sayıştay’dan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne ikinci kez aynı uyarı: Döner sermaye giderleri bütçeden karşılanmış

Sayıştay’ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hakkında hazırladığı 2024 yılı düzenlilik denetim raporu, döner sermaye işletmesi bünyesindeki bazı birimlerin cari giderlerinin, üniversite özel bütçesinden finanse edildiğini ortaya koydu.

Raporda, döner sermaye işletmelerinin mevzuat gereği ayrı bir bütçe yapısına tabi olduğu ve giderlerini kendi gelirleriyle karşılaması gerektiği hatırlatıldı.

MEVZUATA AYKIRI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na atıfta bulunulan belgede, döner sermaye gelirleriyle karşılanabilecek harcamalar için özel bütçeden ödenek kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Sayıştay, söz konusu giderlerin ya doğrudan döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenmesini ya da işletmeye düşen payın üniversite özel bütçesine aktarılmasını zorunlu tuttu. Aksi uygulamanın mali disiplin açısından risk oluşturduğu da kayıt altına alındı. Bulgular açısından dikkat çekici olan nokta ise ihlalin ilk kez tespit edilmiyor olması. Raporda, aynı sorunun 2023 yılı denetiminde de gündeme geldiği ancak aradan geçen bir yıla karşın gerekli düzeltmenin yapılmadığı ifade edildi. Tekrar eden bu bulgu, denetim mekanizmalarının etkinliği ve kamu kaynaklarının kullanımındaki hesap verebilirlik konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.