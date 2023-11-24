Sayıştay raporu ortaya çıkardı: DSİ, su vermeden para almış!
AKP’li belediyelerde yaşanan, israf, yolsuzluk, usulsüzlükler ve kamu mallarının peşkeş çekilmesi Sayıştay raporlarına yansıdı. Kayyum tarafından yönetilen Urla Belediyesi 2 bine yakın işyerinin ruhsatsız olarak çalışmasına izin verdiği, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yurttaşlara yapması gereken yardımları spor kulüplerine yaptığı ortaya çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde ise ihaleye çıkılan iş ile ilgili olmayan malzemelerin alındığı belgelendi.
Sayıştay, İzmir Büyükşehir
Belediyesi şirketlerinden İzmir
Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü’nün su
alamadığı Gördes Barajı
için DSİ’ye ödeme yapmak
zorunda kaldığını tespit ederek
uyarıda bulundu.
Raporda, “DSİ 2011 yılında ilk
suyu vermesine rağmen 2010
yılından başlayarak protokole
istinaden, kendi hesabıyla
dört yıl sonra, 2014 yılında
alacak talebinde bulunmuş, 2014
yılına kadar borç tespiti ve
talebinde bulunmamış olmasına
rağmen, bu dönemler için de
gecikme faizi talep etmiştir.
DSİ tarafından İZSU Genel
Müdürlüğü’ne ödeme için
tahakkuk ettirilen toplam tutar
100.706.168 TL anapara ve
16.245.078.02 TL faizden
oluşmaktadır. Alınması gereken
su miktarı ve alınan su miktarı
kıyaslanıp çıkan sonuç,
tahakkuk eden ödeme tutarına
oranlandığında, eğer alınan suyla
orantılı bir ödeme yapılacak
olsaydı İZSU Genel
Müdürlüğü tarafından yapılması
gereken ödeme tutarının
25.328.537.10 TL olması
gerekirdi. Bunun sonucu olarak,
gelirlerinin yaklaşık yüzde
80’ini su satışından elde eden bir
kuruma, dağıtımını yapacağı
suyu vermeden, maliyet
yüklemek, ana iştigal alanının (su
satışı) birim maliyetini yükseltmek
anlamına geleceğinden, kent
sakini olan her abonenin ek
maliyete katlanmasına sebep
olmaktadır” denildi.
MENEMEN
AKP’li Menemen
Belediyesi’nin 253 milyon TL
olan borçlanma sınırının aşılarak
366 milyon TL borçlanıldığı
tespit edildi. Bazı kalemlerin borç
stoku içinde olması gerektiği
ancak belediyece yapılan
çalışmalarda dahil
edilmemesinden kaynaklı borç
limitinin içinde yer almadığı
belirtilen bulguda, yapılan
hesaplamalar sonrası 253
milyon TL olması gereken üst
borçlanma sınırının yaklaşık 113
milyon TL aşıldığı belirtildi.
Yapılan incelemede ayrıca ilçe
sınırları içerisinde yaşayan
vatandaşlardan alınan çevre
temizlik vergisine de dikkat
çekildi. Yüzde 20’sinin
büyükşehir belediyesine
verilmesi gerektiği belirtilen
bulguda, payın verilmediği
bunun yerine büyükşehir
belediyesi ile mahsuplaşma
yöntemine gidildiği belirtildi.
URLA
Kayyum tarafından yönetilen
Urla Belediyesi’nde ilçe
sınırlarındaki 2 bine yakın
işyerinin çalışma ruhsatının
olmadığı da raporlara yansıdı.
Raporda, zarar şu şekilde ifade
edildi. “Urla Vergi Dairesi
Müdürlüğü’nden alınan Urla ilçe
sınırları içerisinde bulunan aktif
işyerleri verilerinden yola
çıkılarak yapılan inceleme
neticesinde, belediye sınırları
içerisinde 4760 adet aktif işyerinin
bulunduğu ancak idare
kayıtlarında ruhsat verilen işyeri
sayısının toplam 2864 olduğu
tespit edilmiştir. Yapılan
hesaplamada 6360 sayılı kanunla
mahalleye dönüşen ve tüzel
kişiliği kaldırılan köylerde
ruhsatlandırılmış sayılan işyerleri
göz önünde bulundurulmuş olup
bu verilere göre 1896 adet
işyerinin işyeri açma ve çalışma
ruhsatı olmaksızın faaliyet
gösterdiği; buna bağlı olarak da
belediyenin, işyeri açma ve
çalışma ruhsat harcı geliri kaybına
neden olduğu dile getirildi.
MANİSA
MHP’li Manisa Büyükşehir
Belediyesi’nde yapılan
incelemede Manisa Futbol
Kulübü’ne yapılan yardımlar
usulsüz olarak bulundu. Belediye
bütçesinden tesis, stadyum ve
otobüs kullandırılmasına ilişkin
bir bulgu yer aldı. Stadın ise futbol
takımının profesyonel ligdeki
maçlarına ev sahipliği yaptığı ve
bu tesislere ilişkin elektrik, su,
doğalgaz gibi cari giderlerin yanı
sıra spor aletlerine ilişkin
demirbaş alım giderlerinin de
belediye bütçesinden karşılandığı
belirtildi. Ayrıca takıp
otobüslerinin yakıt giderlerinden
otoban geçiş ücretlerine kadar
belediye bütçesinden karşılandığı
tespit edilerek bu kadar çok
kaynak aktarılmaması konusunda
uyarıda bulundu.
Manisa Büyükşehir
Belediyesi’nin ihalelerde de
usulsüzlük yaptığı belirlendi.
Yangın güvenliği için
alınacak söndürme malzemeleri
için ihaleye çıkıldığı ancak
ihalede yangın söndürme
sistemiyle alakalı olmayan
alımların yapıldığı belirtildi.
Söndürme cihazları yerine
mobilya, lavabo, tente, paspas,
tam otomatik su arıtma cihazı,
giriş paspası ve tente malzemeleri
alındığı tespit edildi.
BALIKESİR
Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’nin mali hesaplarında
ve ihalelerinde yaptığı çok sayıda
usulsüzlük Sayıştay raporlarına
yansıdı. 5 ayrı ihale kapsamında
yapılan iş ile ilgisi olmayan
dairesel çöp kutusu, beton ayaklı
ahşap bank ve yarım daire bank
gibi malların temin edildiği
belirlendi. Ödenen tutarın ise
5 milyona yaklaştığı vurgulandı.
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