Sayıştay raporu ortaya çıkardı: DSİ, su vermeden para almış!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün su alamadığı Gördes Barajı için DSİ’ye ödeme yapmak zorunda kaldığını tespit ederek uyarıda bulundu.



Raporda, “DSİ 2011 yılında ilk suyu vermesine rağmen 2010 yılından başlayarak protokole istinaden, kendi hesabıyla dört yıl sonra, 2014 yılında alacak talebinde bulunmuş, 2014 yılına kadar borç tespiti ve talebinde bulunmamış olmasına rağmen, bu dönemler için de gecikme faizi talep etmiştir.



DSİ tarafından İZSU Genel Müdürlüğü’ne ödeme için tahakkuk ettirilen toplam tutar 100.706.168 TL anapara ve 16.245.078.02 TL faizden oluşmaktadır. Alınması gereken su miktarı ve alınan su miktarı kıyaslanıp çıkan sonuç, tahakkuk eden ödeme tutarına oranlandığında, eğer alınan suyla orantılı bir ödeme yapılacak olsaydı İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken ödeme tutarının 25.328.537.10 TL olması gerekirdi. Bunun sonucu olarak, gelirlerinin yaklaşık yüzde 80’ini su satışından elde eden bir kuruma, dağıtımını yapacağı suyu vermeden, maliyet yüklemek, ana iştigal alanının (su satışı) birim maliyetini yükseltmek anlamına geleceğinden, kent sakini olan her abonenin ek maliyete katlanmasına sebep olmaktadır” denildi.



MENEMEN



AKP’li Menemen Belediyesi’nin 253 milyon TL olan borçlanma sınırının aşılarak 366 milyon TL borçlanıldığı tespit edildi. Bazı kalemlerin borç stoku içinde olması gerektiği ancak belediyece yapılan çalışmalarda dahil edilmemesinden kaynaklı borç limitinin içinde yer almadığı belirtilen bulguda, yapılan hesaplamalar sonrası 253 milyon TL olması gereken üst borçlanma sınırının yaklaşık 113 milyon TL aşıldığı belirtildi. Yapılan incelemede ayrıca ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlardan alınan çevre temizlik vergisine de dikkat çekildi. Yüzde 20’sinin büyükşehir belediyesine verilmesi gerektiği belirtilen bulguda, payın verilmediği bunun yerine büyükşehir belediyesi ile mahsuplaşma yöntemine gidildiği belirtildi.



URLA



Kayyum tarafından yönetilen Urla Belediyesi’nde ilçe sınırlarındaki 2 bine yakın işyerinin çalışma ruhsatının olmadığı da raporlara yansıdı.



Raporda, zarar şu şekilde ifade edildi. “Urla Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınan Urla ilçe sınırları içerisinde bulunan aktif işyerleri verilerinden yola çıkılarak yapılan inceleme neticesinde, belediye sınırları içerisinde 4760 adet aktif işyerinin bulunduğu ancak idare kayıtlarında ruhsat verilen işyeri sayısının toplam 2864 olduğu tespit edilmiştir. Yapılan hesaplamada 6360 sayılı kanunla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde ruhsatlandırılmış sayılan işyerleri göz önünde bulundurulmuş olup bu verilere göre 1896 adet işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet gösterdiği; buna bağlı olarak da belediyenin, işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı geliri kaybına neden olduğu dile getirildi.



MANİSA



MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan incelemede Manisa Futbol Kulübü’ne yapılan yardımlar usulsüz olarak bulundu. Belediye bütçesinden tesis, stadyum ve otobüs kullandırılmasına ilişkin bir bulgu yer aldı. Stadın ise futbol takımının profesyonel ligdeki maçlarına ev sahipliği yaptığı ve bu tesislere ilişkin elektrik, su, doğalgaz gibi cari giderlerin yanı sıra spor aletlerine ilişkin demirbaş alım giderlerinin de belediye bütçesinden karşılandığı belirtildi. Ayrıca takıp otobüslerinin yakıt giderlerinden otoban geçiş ücretlerine kadar belediye bütçesinden karşılandığı tespit edilerek bu kadar çok kaynak aktarılmaması konusunda uyarıda bulundu.



Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerde de usulsüzlük yaptığı belirlendi. Yangın güvenliği için alınacak söndürme malzemeleri için ihaleye çıkıldığı ancak ihalede yangın söndürme sistemiyle alakalı olmayan alımların yapıldığı belirtildi. Söndürme cihazları yerine mobilya, lavabo, tente, paspas, tam otomatik su arıtma cihazı, giriş paspası ve tente malzemeleri alındığı tespit edildi.



BALIKESİR



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mali hesaplarında ve ihalelerinde yaptığı çok sayıda usulsüzlük Sayıştay raporlarına yansıdı. 5 ayrı ihale kapsamında yapılan iş ile ilgisi olmayan dairesel çöp kutusu, beton ayaklı ahşap bank ve yarım daire bank gibi malların temin edildiği belirlendi. Ödenen tutarın ise 5 milyona yaklaştığı vurgulandı.

