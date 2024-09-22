Sayıştay raporuna göre 111 kamu idaresi yardım yaptığı yerleri gizledi

Yayınlanma: 22.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.09.2024 - 04:00

Sayıştay, 2023 denetim raporlarını yayımladı. Denetimler sonucunda 2 bin 266’sı mali rapor ve tabloları etkileyen, 6 bin 216’sı mevzuata uygunluğa ilişkin, 273’ü kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerine ilişkin hataları içeren toplam 8 bin 755 bulgu tespit edildi. Mali rapor ve tablolara ilişkin en fazla tespit edilen 10 konu içerisinde ilk sırada, “Tahsis edilen ve tahsisli kullanılan taşınmazların muhasebe kayıtlarının yapılmaması/hatalı yapılması” yer aldı. Kamu idarelerinin sadece yüzde 48.7’sinde iç kontrol ortamı bileşenlerinin gereklilikleri sağlanmış ve etkin bir şekilde çalışır durumda olduğu belirtildi.

‘HESAP VERMİYORLAR’

Sayıştay’ın raporlarında yer alan tespitlerden bazıları da şöyle: 6 kamu idaresi faaliyet raporunu yayımlamadı. Kullanılan kaynaklar hakkında bilgi vermeyen kamu idaresi sayısı da 45. Toplam 258 kamu idaresi faaliyet raporlarında temel mali tablolara yer vermedi. Yapılan incelemede, 111 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermediği görüldü. Tüm varlık ve yükümlülüklerini açıklamayan kamu idarelerinin sayısı da 142. Sayıştay, “Bu durum, faaliyet raporlarıyla amaçlanan mali bilgiye yönelik kamuya hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilmesini engellemektedir” uyarısını yaptı.

88 idare, özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları faaliyet raporlarında göstermedi. Raporlara göre geçen yıl yedek ödenekten kurumlara 130.2 milyar TL aktarıldı.