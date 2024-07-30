Sayıştay raporları Erdoğan’ı ele verdi! Belediyeler adım adım nasıl borca battı?

KREDİ BORCUNDA ŞAMPİYON 5 İL

Peki, 2017 yılında, İller Bankası'nın borçlu belediyeler listesinde başı hangi belediyeler çekiyor?

Listenin ilk beşinde AKP'li belediyeler yer alıyor. En çok kredi borcu 1 milyar 73 milyon lira ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Bursa'nın ardından AKP'li Fatma Şahin'in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 821 milyon lira ile en çok borcu olan belediyeler arasında geliyor. AKP'li Zeki Toçoğlu'nun başkanı olduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 805 milyon, Tahir Akyürek'in başkanı olduğu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 699 milyon, Menderes Türel'in başkanı olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ise 614 milyon lira kredi borcu olduğu belirlendi.

AKP'li 5 belediyenin, 2017 yılında İLBANK'a toplam kredi borcu 4 milyar 12 milyon lira olarak kayda girmiş. O dönem AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına toplam borcu ise 4.6 milyar TL!