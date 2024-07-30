Sayıştay raporları Erdoğan’ı ele verdi! Belediyeler adım adım nasıl borca battı?
Sayıştay, belediyelerin biriken borçları konusunda yıllarca iktidarı uyardığı ancak Erdoğan görmezden geldiği ortaya çıktı.
Ezici çoğunluğunu AKP’li belediyelerin oluşturduğu borç stokunun nasıl biriktiğini Sayıştay raporlarından çıkartan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, “Açık bir şekilde belediyelerin devlete olan borçları ödenmemiş. Sayıştay, ezici çoğunluğu AKP’li olan belediyelerin oluşturduğu borçların ödenemez duruma geldiğini raporlarla her yıl iktidarın önüne koymuş. Ancak hiçbir adım atılmamış. Anlaşılan Erdoğan, belediye kaynaklarının borçlar için değil yandaşlar için kullanılmasını uygun görmüş! Şimdi belediyeler CHP’ye geçince hesap kesmeye çalışıyor. ‘AKP yer içer hesabı CHP öder…’ Yok öyle dava! ” dedi.
"CHP'Lİ BELEDİYELER HİZMET GÖTÜREMİYOR DİYECEK"
CHP'li Öztürkmen’in Sayıştay raporlarını inceleyerek yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:
"22 yıldır yönettikleri belediyeleri borç batağına sürükleyen Tayyip Erdoğan iktidarı, belediyeler CHP'ye geçince aniden SGK borçlarını hatırladı! 'Müflis esnaf eski defterleri karıştırırmış' misali Erdoğan, bir taşla birkaç kuş vurmak niyetiyle, bir yandan boşalttıkları devlet kasasını doldurmak; diğer yandan CHP'li belediyelerin kaynaklarını hizmete değil SGK'ya aktarmasını istiyor. Bunun sonunda “CHP'li belediyeler halka hizmet götüremiyor” diyecek. Erdoğan'ın bu çıkışında samimiyet aramak mümkün değil. Değil çünkü, incelediğimiz Sayıştay raporları, her yıl belediyelerin hem Hazine’ye hem de SGK'ya olan borçlarının artarak biriktiği konusunda uyarıyor ve “Önlem alınmazsa bir süre sonra alacakların bütçe imkanlarıyla tahsil imkanının ortadan kalkacağı değerlendirilmektedir” deniliyor. Örneğin 2017 yılında toplam 1397 belediyeden 1084'ü SGK'ya borçlu. Ancak Erdoğan kılını kıpırdatmıyor. Çünkü bu belediyelerin yaklaşık yüzde 80'i AKP'nin elinde…
BELEDİYELERİN YÜZDE 90'I BORÇLU
Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda, belediyelerin SGK'ya prim borçlarının tahsil edilemediği tespiti yer alıyor ve şu ifadeler kullanılıyor:
“30 büyükşehir belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 51 il belediyesi, 400 ilçe belediyesi ve 397 belde belediyesinden oluşan toplam 1397 belediyeden 1084'ünün Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan toplam 8.784.476.879,43 TL prim borcunun tahsil edilemediği görülmüştür.”
Sayıştay raporundan görüldüğü üzere 2017 yılında, belediyelerin yaklaşık yüzde 90'ı SGK'ya borçlu. Raporda açıkça, “Belediyeleri borçlarını ödemeye zorlayıcı hükümler içeren bir kanuni düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir” uyarısının yer almasına rağmen AKP iktidarı hiçbir adım atma gereği duymuyor!
KREDİ BORCUNDA ŞAMPİYON 5 İL
Peki, 2017 yılında, İller Bankası'nın borçlu belediyeler listesinde başı hangi belediyeler çekiyor?
Listenin ilk beşinde AKP'li belediyeler yer alıyor. En çok kredi borcu 1 milyar 73 milyon lira ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Bursa'nın ardından AKP'li Fatma Şahin'in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 821 milyon lira ile en çok borcu olan belediyeler arasında geliyor. AKP'li Zeki Toçoğlu'nun başkanı olduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 805 milyon, Tahir Akyürek'in başkanı olduğu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 699 milyon, Menderes Türel'in başkanı olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ise 614 milyon lira kredi borcu olduğu belirlendi.
AKP'li 5 belediyenin, 2017 yılında İLBANK'a toplam kredi borcu 4 milyar 12 milyon lira olarak kayda girmiş. O dönem AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına toplam borcu ise 4.6 milyar TL!
SAYIŞTAY'DAN CİDDİ UYARI
Sayıştay raporlarına göre, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında belediyelerden tahsil edilemeyen SGK alacak miktarında ciddi artışlar dikkat çekiyor. 2020 yılında 5.962.888.297,62 TL tutarında prim alacağı tahsil edilememiş. 16.02.2021 tarihi itibari ile SGK'nın belediyelerden alacak miktarı 23.664.776.674,72 TL'ye ulaşmış durumda.
Sosyal Güvenlik Kurumu 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nun 32. sayfasında belediyelerin SGK borçlarına ilişkin aynen şöyle denilmektedir:
“Kurumdan alınan veriler incelendiğinde bazı belediyelerin prim ödememe hususunu alışkanlık haline getirdiğini ve Kurumca alacakların tahsil ve takip yöntemlerinin etkin bir şekilde işletilmediğini göstermektedir. Nitekim bir süre sonra alacakların bütçe imkânlarıyla tahsil imkanının ortadan kalkacağı değerlendirilmektedir.”
38 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR, ERDOĞAN SEYREDİYOR!
Geliyoruz 2022 yılına... Sosyal Güvenlik Kurumu 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na göre, belediye ve bağlı şirketlerin SGK'ya olan prim ve prime bağlı borçları 38 milyar TL’yi aşmış. Tam rakam 38.669.506.685,00 TL.
SGK’nın 2022 yılında yaklaşık 1 trilyon 42 milyar TL bütçe geliri olduğu düşünüldüğünde; belediye, bağlı kuruluş ve belediye şirketlerinin borç tutarı SGK'nın 2022 yılı gelirlerinin yaklaşık yüzde 4’üne denk düşmektedir. Kaldı ki, bu kuruluşların idari para cezası ile gecikme zamları ve dolaylı olarak prim borçların tahsil edilememesi nedeniyle mahrum kalınan devlet katkısı da dikkate alındığında bu oranın daha da artacağı açıktır.
GAZİANTEP DERSİ: BELEDİYE NASIL ZARARA UĞRATILIR?
Onlarca ilden farklı örnekler gösterilebilir ancak AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin durumu ders niteliğinde. Bugün en borçlu belediyeler arasında yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin meclis üyelerinden aldığımız bilgiye göre belediyenin toplam borcu 14 milyar TL’yi aşmış durumda. Üstelik bu zarar, Sayıştay denetçilerinin ısrarlı uyarılarına rağmen yıldan yıla büyüyerek oluşmuş.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nun 31. sayfasında belediyenin nasıl açıktan zarara uğratıldığı çarpıcı bir şekilde şöyle anlatılmaktadır:
“Büyükşehir iktisadi teşebbüsleri genel itibarıyla her yıl ciddi miktarda zarar etmekte diğer taraftan bu şirketler için muhtelif sebeplerle sermaye artırımına gidilmekte ve şirketlerin personel sayıları her yıl yükselmektedir.
ZARARA RAĞMEN PERSONEL SAYISI KATLANMIŞ!
İdarenin iştiraki olan şirketlerin son 6 yıldaki kar/zarar durumu, sermaye ve personel artışlarının incelenmesi neticesinde; ayrıntıları aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, İdarenin iştiraklerinde 2016 yılında toplam personel sayısı 1236 iken 2021 yılında 6443 kişiye ulaşmıştır.
Diğer taraftan bu iştiraklere 6 yıllık dönemde sermaye artışı (eski ve yeni kurulan şirketlerin kuruluş sermaye rakamları gözardı edilmiştir) için toplamda 353.605.987,50 TL aktarıldığı, bu iştiraklerin 6 yıllık toplam zararının (kâr rakamları düşüldükten sonra) ise 222.305.906,31 TL olduğu tespit edilmiştir.
Her ne kadar sermaye artış kararlarında iştiraklerin faaliyet alanının genişlemesi gibi nedenlerle artış yapıldığı ifade edilse de zarar edilen dönemler ile artış dönemleri arasındaki ilişki görülebilmektedir. Bu ise iştiraklerin zararlarının İdare kaynaklarından finanse edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu şirketlerin sürekli zarar etmesi ve sermaye artırımı yoluyla bu zararların İdare bütçesinden düzenli olarak karşılanması kamu kaynaklarının verimsiz kullanımına sebep olmaktadır.”
BORÇ BATAĞINDAYKEN YANDAŞ VAKFA BAĞIŞ YAPMIŞ
Yine aynı raporun 35. sayfasında, borç batağındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin diğer yandan bir vakfa nakti kaynak aktardığı, yani para verdiğini öğreniyoruz. Sayıştay raporunda, 11.11.2021 tarihinde söz konusu vakıfla imzalanan protokolde “ortak hizmet projesi” olmadığı için, para aktarımının hukuksuz olduğu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Bütçelerden yardım yapılması” başlıklı 29’uncu maddesine aykırı olduğu açıkça belirtiliyor.
Bu kadar borca rağmen belediye kaynaklarının belirli vakıflara aktığı bu raporla sabit…
‘ERDOĞAN YER İÇER HESABI CHP ÖDER…’ YOK ÖYLE DAVA!
Sayıştay hemen her yıl SGK'ya ilişkin raporlarında, belediye borçlarına dikkat çekmiş. Buna rağmen AKP iktidarı, yıllardır yönettiği belediyelerin hem Hazine’ye hem de SGK'ya olan borçlarının artarak devam etmesini seyretmiş, daha doğrusu teşvik etmiş. Anlaşılan, belediye kaynaklarının borç ödemeye değil, yandaşlara akması tercih edilmiş! CHP'nin son yerel seçim zaferinin ardından Erdoğan'dan gelen bu hamle dikkat çekicidir. Hayvan katliamı yasasını belediyeler eliyle yürütme hedefi ve yöneticilere hapis cezası zoruyla kararı uygulatma çabası da halkla CHP'li belediyeleri karşı karşıya getirme planının bir ürünüydü. Erdoğan'ın genel seçimlere CHP'yi belediyeler üzerinden kuşatarak girme hazırlığı açık seçik görülmektedir.
Açık bir şekilde belediyelerin devlete olan borçları ödenmemiş. Sayıştay, ezici çoğunluğu AKP’li olan belediyelerin oluşturduğu borçların ödenemez duruma geldiğini raporlarla her yıl iktidarın önüne koymuş. Ancak hiçbir adım atılmamış. Anlaşılan Erdoğan, belediye kaynaklarının borçlar için değil yandaşlar için kullanılmasını uygun görmüş! Şimdi belediyeler CHP’ye geçince hesap kesmeye çalışıyor. ‘Erdoğangiller yer içer hesabı CHP öder…’ Yok öyle dava! Ne partimiz ne de halkımız buna izin vermeyecektir.”
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