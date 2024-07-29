AKP’li eski belediye başkanı İBB’ye karşı: Sayıştay’ın uygun bulmadığı tahsis için direniyor!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:36

Güncelleme: 29.07.2024 - 14:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Mayıs ayı Meclis toplantısında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne AKP döneminde bedelsiz olarak verilen tarihi binanın tahsisi iptal edildi. Meclis’e sunulan teklifte, 2010 yılında eski Fatih Belediye Başkanlığı binası ile yanında bulunan mahzenin üniversite hizmetlerinde kullanılmak şartıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edildiği belirtildi. Mütevelli Heyet Başkanlığını eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın yaptığı üniversitenin söz konusu binları rektörlük binası olarak kullandığı öğrenildi. İBB yönetimi ise Sayıştay’ın önceki yıllarda hazırladığı raporda yer alan “Vakıf üniversitelerine belediyeye ait bir taşınmazın bedelli veya belsiz şekilde tahsisi mümkün değildir” ifadelerini hatırlatarak oy çokluğuyla tahsisi iptal etti. Söz konusu tahsis işleminin Belediye Meclisi tarafından iptal edilmesi üzerine İBB yönetimi, binanın 7 gün içinde boşaltılmasını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne bildirdi. Üniversitenin rektörlük olarak kullandığı binayı boşaltmayan üniversite, belediye Meclis kararının yürütmesinin durdurulması için İdare Mahkemesine başvurdu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin, tahsisi iptal eden İBB Meclis Kararı’nı iptal edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

TARTIŞMALAR YILLARDIR SÜRÜYOR!

Fatih Parkı’nın arkasında, İstanbul İtfaiyesinin bitişiğinde bulunan ve 1914 yılında “Belediye Dairesi” olarak inşa edilen tarihi yapı İBB mülkiyetinde bulunuyor. Söz konusu yapı 1984-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkanlık binası olarak kullanıldı. Fatih Belediyesi’nin 2008 Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgiye göre, mimarlığını Yervant Terziyan’ın yaptığı bina 2010 yılında, İBB Meclisi’nin aldığı bir kararla 25 yıllığına Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne tahsis edildi. 2017 yılı Sayıştay Raporu’nda söz konusu tahsisin mevzuata uygun olmadığı belirtildi. Ancak AKP’li İBB yönetimi, 2019 yılı belediye seçimlerine kadar konuyla ilgili bir işlem yapmadı. 2022 yılında CHP’li yönetim, 2017 yılı İBB Sayıştay Denetim Raporunun 49’uncu bulgusu gereğince tahsisin iptali için Belediye Meclisi’ne teklif sundu. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP grubu teklifi, söz konusu bulgu bir başka üniversite ile ilgili olduğunu savunarak reddetti. 2023 yılında Sayıştay Başkanlığı söz konusu bulguyu yeniden gündeme getirince İBB yönetimi tahsisin iptalini bir kez daha Meclis’e sundu. 12 Haziran 2023 tarihinde sunulan teklif Komisyona havale edildi. 2024 yılı belediye seçimlerine kadar söz konusu teklifle ilgili dosya Komisyondan Meclis‘e çıkmadı. 2024 seçimlerinde İBB Meclis ve komisyonlardaki çoğunluğun CHP’ye geçmesi üzerine söz konusu Komisyon Raporu 15 Mayıs 2024 tarihinde Meclisin onayına sunuldu. 13 Ağustos 2010 tarihinde alınmış olan tahsis kararı, 15 Mayıs 2024 tarihli Meclis kararı ile iptal edildi.

BELEDİYE BAŞKANIYDI VAKIF BAŞKANI OLDU

Sayıştay’ın tahsisi mevzuata uygun bulmadığı dönemde İBB Başkanlığı görevini Mevlüt Uysal yürütüyordu. Sayıştay’ın bulgusuyla ilgili olarak Uysal’ın Başkanlığı döneminde herhangi bir işlem yapılmadı. Ekrem İmamoğlu’nun Başkanlığındaki İBB yönetiminin, tahsis işleminin iptale için Belediye Meclisi’ni teklif sunmasından yaklaşık 2 ay sonra, 24 Haziran 2022 tarihinde aynı zamanda avukat olan Mevlüt Uysal da, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı oldu.