Sayıştay tarafından tespit edildi: Vakıflar Genel Müdürlüğü, yönetmelik dışında burs veriyor
Sayıştay, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetim raporunda eğitim yardımları ve bursların verilmesi için ortaya konulan kriterlerin denetiminin mümkün olmadığına, bu durumun kontrol eksiklikleri nedeniyle yönetmeliklere aykırı burs ödemelerine neden olduğuna dikkat çekti.
Sayıştay’ın Vakıflar Genel Müdürlüğü denetim raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Raporda, maddi durumu yeterli olmayan ailelerin öğrencilerine yapılan eğitim yardımı ve burs verilmesinde, kontrolleri mümkün olmayan kriterlerin konulduğuna dikkat çekildi.
Raporda, “Başvuru sahiplerinin bilgilerinin kontrol edilmesi için yürütülen sistemin aşırı emek yoğun ve eksik/hata oluşmasına açık olduğu görülmüştür” denildi.
Raporu değerlendiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şu görüşleri dile getirdi: “Sayıştay, kontrol eksikliği nedeniyle yönetmelik dışında kişilere burs ödemesi yapıldığına işaret ediyor. Bursların, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına verilmesi ve gelir durumuna ilişkin belge istenmesi yerinde olacaktır. Kontrolü tam anlamıyla yapmıyorsanız bunun altından yandaş çıkar.”
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