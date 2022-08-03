Erdoğan, denetim konusunda uyardığı Sayıştay'a imam hatipli İsmail Altıntaş'ı atadı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imam hatip kökenli İsmail Altıntaş’ı Sayıştay Başsavcılığı’na atadı.

Erdoğan, 30 Mayıs’taki Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda, “Sayıştay’ın, icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Kurumlar bazen yaklaşım farklılıkları sebebiyle canımızı sıkacak, eleştirdiğimiz işler bile yapsalar da neticede ortaya çıkan duruma saygı gösteririz” demişti. Denetimleri kısıtlı olarak nitelendirilen ve raporların son aşamada sansürlendiği iddia edilen Sayıştay’a, Erdoğan’ın bu açıklamasından iki ay sonra atama yapıldı. Atamayı değerlendiren İstanbul Barosu eski başkanı Turgut Kazan, “Bir cumhurbaşkanının, hele tek adam olan bir kişinin Sayıştay uyarısı bile bir talimat niteliğindedir. Sayıştay’ın; TBMM adına yapabildiği şeyleri yapmamasının istendiği, cumhurbaşkanının konuşmasında açıkça ortaya çıkmıştı. Bize dayatılan rejimin hukukla bağdaşır tarafı olamayacağı için böyle bir süreç yaşıyoruz” dedi.

"KOLU KANADI KIRILACAK"

Kazan, “Sayıştay’ın zaten epeyce sınırlanmış olan denetim imkânlarını, hepten cumhurbaşkanına bağlayan bir halka olarak düşünülmüştür. Bundan sonra Sayıştay daha da dikkatli olmak zorunda. Açık aramak ne demekse? Sayıştay’ın asli görevi o. Diz boyu yolsuzluk var. Sayıştay’ın da kolu kanadı kırılacak, daha da sınırlanacak, millet adına hiçbir şey denetlenemeyecek” diye konuştu. Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise şöyle konuştu: “Özellikle seçim dönemine girildiği gözetilirse, Sayıştay’ın kullanacağı yetkiler, bu kurumu da iyice tartışmaların odağına çekecek. AKP; devlet yetkilerinin ya kendisinin beklentilerine göre baskı unsuru olarak kullanılması ya da kendi bakışına göre etkisiz olması için atamalarda bu anlayışından asla vazgeçmiyor. Bu atama da kendisini devlet ile özdeşleştiren AKP’nin parti devleti anlayışını yansıtan yeni bir işlemi oldu”

"PARTİLİ" OLMANIN ETKİSİ

İmam hatip lisesi mezunu olan İsmail Altıntaş, 1991’de Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. 2007 ve 2011’de AKP’den Bolu milletvekili aday adayı oldu ancak adaylar arasında yer alamadı. 2014’te Kamu Denetçiliği Kurumu genel sekreteri olarak atanan Altıntaş, 2016’da ise Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri genel müdürü olarak görevlendirildi. Altıntaş’ın, 2011’deki aday adaylığına ilişkin bir yerel gazeteye yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Adaylık sürecine ilişkin “Hem bürokratik kanattan hem de parti genel merkezinin yüksek kademe yöneticilerinden görüştüğüm isimler var. Zaten aday adaylığı kararı vermemde onlarla yaptığım istişarelerin etkisi oldu” diyen ve ön yoklamada ilk sıralarda yer alan Altıntaş, “Düşüncelerimin ve partililiğimin delegelerin şahsında yer ettiğini görmek benim için kıvanç verici” diye konuştu.