Sayıştay tespit etti: AKP'li belediyelerden usulsüzlük fışkırdı
Yerel seçimlere yaklaştıkça siyaset gündemi ısınırken Sayıştay’ın belediyelere ilişkin raporunda çarpıcı bulgular yer aldı.
Gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevriliyken Sayıştay’ın belediyelere ilişkin 2022 denetim raporlarında AKP’li belediyelerdeki usulsüzlükler gün yüzüne çıktı.
Sayıştay raporuna yansıyan tespitlerden bazıları şöyle:
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- Belediye bütçesinde sadece başkanlık makamına ait olması gereken Temsil ve Tanıtma Giderleri diğer birimlerin bütçesinde de tertip açılmak suretiyle kullandırıldı.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- Belediye tarafından ihalesiz olarak belediye şirketine devredilen yerler, şirket tarafından pazarlık usulü ile üçüncü şahıslara kiraya verildi.
- Çeşitli dernek, vakıf, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve kişilere, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen gezi, toplantı, spor karşılaşması için belediyeye ait otomobil, otobüs ve minibüs gibi araçlar görevlendirildi ve bunun için söz konusu kişi ve kurumlardan ücret alınmadı.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- Şehirlerarası otobüs işletmesi hakkı 10 yıllık kiralama süresinin bitiminde ihalesiz aynı firmaya verildi.
- Kayseri’nin büyükşehir belediyesi olmasından önce şehir içi toplu yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin 1999 yılından itibaren farklı dönemlerde halk otobüsüne dönüştürülerek büyükşehir belediyesinin kaydı ve denetimi altına alındıkları ancak bu şekilde verilen toplu ulaşım hakkının ihalesiz devam ettirildiği görüldü.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde belirlenen güzergâhlarda çalışan 530 adet minibüse süresiz olarak ve ihale yapılmaksızın verildi.
- Taksi plakaları Ticari plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında Karara uygun verilmedi.
- Valilik, kaymakamlık gibi bazı kamu kurumlarına belediye meclis kararı olmaksızın araç tahsis edildi.
KEÇİÖREN BELEDİYESİ
- İl özel idaresine tahsil edilmesi gereken kültür varlıklarının korunmasına ilişkin katkı payının ödenmemesinden dolayı, ilgili kuruma 8 milyon 122 bin 353 TL borç oluştuğu tespit edildi.
- Belediyenin, çevre temizlik vergisini 2022’de yüzde 24 tahsil ettiği ve bu yıla 5 milyon 984 bin 419 TL devrettirdiği belirtilirken belediye tarafından kiraya verilen 52 işyerinden söz konusu verginin tahsis edilmediği kaydedildi.
ÇUBUK BELEDİYESİ
- Belediyenin yedi köy ekmek fırın odası ve fırın yapımında gerekli malzeme için 1 milyon 320 bin 100 TL harcama yaptığı görüldü. Harcamanın Kamu İhale Yasası’na aykırı olarak kısımlara bölünerek büyük oranda aynı firmalardan doğrudan teminle yapıldığı belirtildi.
- Belediyenin geliştirme alanı vasfı taşımayan bölgelerde yapılan binalardan teknik altyapı bedeli aldığı belirtildi.
- Raporda, belediyenin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanına giren ödemeleri topladığı belirtildi. Bir diğer usulsüzlük belediyenin, bina inşaat ve yapı kullanma izin harçlarını mevzuatta öngörülen tutardan fazla tahsil etmesi oldu.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
- Belediye yıl içinde amatör Kahramankazan Belediye Spor Kulübü Derneği’ne protokolsüz 339 bin 763.74 TL yardımda bulundu.
- Kamu İhale Yasası’na göre belediyenin Kamu İhale Kurulu’ndan izin alınmaksızın mal alımları için doğrudan temin yöntemiyle harcama yapılabileceği sınır 35 milyon 725 bin TL iken 51 milyon 943 bin 583.28 TL tutarında mal alımı yaptığı tespit edildi.
SİNCAN BELEDİYESİ
- Belediye tarafından yapılan elektrik dağıtım tesis giderleri ilgili şirketten talep edilmediği, tesis edilen trafoların dağıtım şirketine devredilmeyerek bakım giderlerine neden olunduğu tespit edildi.
- Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılması zorunlu işlemlerin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği raporlara yansıdı. Mal ve hizmet satın alım süreçlerinde ihale usulü ile temin edilmesi gereken ihtiyaçlar doğrudan temin yöntemiyle satın alındı.
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