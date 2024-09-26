Sayıştay'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi denetim raporunda bütçenin amacına uygun kullanılmadığı görüldü

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

Sayıştay’ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi denetim raporunda üniversitenin bazı bilimsel araştırma altyapı projelerinin bütçelerinin, bilimsel araştırma amacından çok, başta üniversite hastanesi olmak üzere üniversitenin bazı birimlerinin tıbbi cihaz ve diğer demirbaş ihtiyacını karşılama amacına yönelik kullanıldığı görüldü.

