Sayıştay’ın yayımladığı raporda çok sayıda üniversitelerdeki aykırı durumlar dikkat çekti

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

Sayıştay, 2023 denetim raporunu yayımladı. Bu kapsamda “taşra üniversitesi” olarak ifade edilen okullarda birçok usulsüz uygulamanın olduğu ortaya çıktı. Adrese teslim kadrolaşma ve çeşitli tartışmalarla gündeme gelen okullarda Sayıştay da birçok usulsüzlük tespit etti.

Düzce Üniversitesi’nde ihalelerin tartışmalı olduğu görüldü. Sayıştay’ın tespitinde, “Düzce Üniversitesince ihalesi gerçekleştirilen yemek hizmet alımının ihale dokümanında ihaleye katılımı kısıtlayıcı hükümlerin düzenlendiği, birim fiyatlı ihalede birim fiyatı oluşturan iş kalemlerine ait olmayan başka giderlerin belirlendiği ve teklif fiyatı etkileyecek belirsizliklere sebebiyet verildiği görülmüştür” denildi. İhalelerde Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine uygun olmayan düzenlemeler yapıldığı vurgulandığı raporda, “İdarelerin rekabetin sağlanması, uygun şartlarda hizmetin temini ve kaynakların verimli kullanılabilmesi için ihale dokümanında fırsat eşitliğini bozacak, rekabeti azaltıp fiyatın yükselmesine sebep olacak kısıtlamalara gitmemesi gerektiği anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

REKABETE AYKIRI

Tartışmalı ihalelerin bir adresi de Necmettin Erbakan Üniversitesi oldu. Üniversitenin ihalelerinde “adrese teslim” şartların arandığına dikkat çekilen raporda, “Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın üç adet şoförsüz kapalı kasa kamyonet ile iki adet şoförsüz yandan camlı çift sıra koltuklu kapalı kasa kamyonet kiralama hizmeti ihalesinde yeterlilik kriteri olarak ihaleye girecek isteklilerde ihale kapsamında kullanılacak araçların yüzde 80 nispetinde kendi malı olma şartı aranmasının rekabete aykırı olduğu tespit edilmiştir” dendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin Sayıştay denetim raporunda ise üniversitede alan derslerinin yaz ve yarıyıl tatillerinde fiilen yapılmadığı ancak buna karşın ek ders ödemesi hesaplamalarına dahil edildiği tespit edildi.

Elazığ’da Fırat Üniversitesi’ne ilişkin hazırlanan denetim raporunda ise yerleşke içerisinde kiralanan alanların yerinde incelenmesi neticesinde faaliyette bulunan işletmelerin bazılarında işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığına dikkat çekildi.