SBF profesörü 10 Kasım mevlidinden rahatsız oldu: 'Atatürk İslam'ı söküp atmaya çalışmışken...'

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87. yıl dönümü dolayısıyla ildeki bütün camilerde mevlit okutulacağını duyurdu.

Müftülüğün kararı kimi dinci çevrelerde rahatsızlığa yol açtı. Bunlardan birisi ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal oldu.

Müftülüğün yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Uysal, karara "Atatürk, İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Uysal mevlidin "Allah rızası için" değil, "eziklik yüzünden olabileceğini" öne sürdü. İşte Uysal'ın o paylaşımı: