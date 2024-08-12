SDD, CHP’nin tüzük değişikliği için önerileri CHP lideri Özel’e iletti

Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:20

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:20

CHP tüzük değişikliği için gerekli çalışmları başlatırken, STK’ler de tüzük değişikliği için CHP’ye önerilerde bulunuyor. Bu kapsamda Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) CHP’nin tüzük değişiliği için önerilerini hazırladı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yazılı olarak iletti. SDD Genel Başkanı Sami Doğan’ın imzasıyla gönderilen yazıda; “SDD olarak, kuruluş amacımız doğrultusunda, sosyal demokrasi ve evrensel sol değerlerin, toplum yaşamında düzenleyici bir rol edinmesi konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir süredir CHP yoğun tartışmalara neden olan, parti içi demokrasinin geliştirilmesi amaçlı tüzük değişikliği konusunda da durumdan vazife çıkararak ilkesel düzeyde oluşturduğumuz görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz” denildi. Bu kapsamda açıklamada “Demokratikleşme, belirli kalıplardan kurtulmayı, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi özgürleştirmeyi gerektiriyor” denilerek şu öneriler yapıldı:

“. Aktif-Pasif Üye'ye geçilerek sağlıklı bir üye yapılanması sağlanmalı,

- . Parti Seçim Kurulları kurularak mahalle delege seçimleri parti içinde de olsa hukuk tabanlı güvence altına alınmalı,

- . Mahalle, İlçe, İl ve Kurultay delegeleri, aktif üyeler arasından, aktif üyelerce seçilmeli. İl Delegeleri İlçe Delegeleri arasından, Kurultay delegeleri İl delegeleri arasından seçilmeli.

- . İlçe ve İl Yönetim Kurulları'na (kadın veya erkek) eşlerin de katılımına izin verilmeli, oy kullanma hakkı olmaksızın söz hakları olmalı, bu sayede özellikle kadınlara deneyim fırsatı verilerek siyasete katılmaları ve ilerleyişleri kolaylaştırılmalı,

- . Yerel ve Genel seçimlerde her türlü adaylıklar, yukarıdaki maddelerde tanımlanan sağlıklı üye ve seçimi demokratikleştirilmiş delegeye dayalı önseçim mekanizması hayata geçirilerek belirlenmeli,

- . Parti Meclisi seçiminde ‘Çarşaf Liste’ esas olmalı, ‘Blok Liste’ ile seçim zorlaştırılmalı,

- . Parti Meclisi Üyeleri, Genel Başkan’a (Aktif-Pasif Üye ayrımı aranmaksızın) tanınacak %15 oranında bir kontenjan dışında Kurultay Delegeleri arasından seçilmeli.

- . Merkez Yürütme Kurulu, (15+5) 20 kişiyi geçmemek kaydıyla, Parti Meclisi içinden seçimle ve MYK üye sayısını salt çoğunluğuyla belirlenmeli, Genel Başkan'a 5 kontenjan ayrılmalı,

- . Genel Sekreter, Parti Meclisi içinden aday olacaklar arasından üçte iki çoğunlukla seçilmeli ve güçlendirilmeli,

- . Milletvekillerine ve dönem sınırlaması getirilmeli.”