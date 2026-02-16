SDG/YPG’nin tavrı planlamayı geciktirdi: Suriye planlamada tıkanıklığa neden oldu

PKK terör örgütünün 12 Mayıs 2025’te Lozan Barış Antlaşması ve Türk Devrimi’nin anayasası 1924 Anayasası’na savaş açarak, “silah bırakma” ve “kendini feshetme” açıklamasının ardından 2. açılım sürecinde “yargısal düzenlemelerin” ve “silah bırakma ile teröristlerin teslim alınması” adımların atılması bekleniyordu.

KAMPLAR SİLAH BIRAKMADAN SONRA İŞLEVSİZ KILINACAK

Gazetemiz Cumhuriyet; 15 Mayıs 2025’te sürecin nasıl ilerleyeceğini yönelik planlamayı kamuoyuna aktarmıştı. Buna göre; terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin çalışmayı MİT ile Barzani ailesinin kontrolündeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ortak yürütülüp; silah bırakma noktalarının IKBY’nin kontrolündeki Duhok ve Amediye kentleri ile başkent Erbil’in Köysancak kazası olması planlanıyordu. Silahların teslim kayıtları ise MİT tarafından tutulacaktı. Türkiye’ye gelmeyecek örgüt üyelerinin takibini de yine MİT yürütecekti. Bununla birlikte; terör örgütünün barınma, eğitim ve depolama alanlarının işlevsiz kılınması silah bırakmanın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

TERÖRİSTLERİN TESLİMİ, SİLAH BIRAKMADAN SONRA YAPILACAK

Silahların teslim alınmasının ardından MİT adliyelerdeki kayıtları inceleyerek, Türkiye’de eylem yapmamış olan teröristleri tespit edecekti. Silah bırakma aşamasından sonra tespit edilen teröristler; TSK ve MİT’in kurduğu ekipler tarafından Türkiye’ye getirilmek için teslim alınacaktı. Bütün bu sürecin ardından 5 yıllık bir izleme süreci planlanıyordu. “Geçiş süreci” olarak adlandırılan bu dönemde TSK’nin Irak’ın kuzeyindeki varlığı bulundukları yerde kalacak.

SURİYE PLANLAMAYI GECİKTİRDİ

Ancak kulislerde; bu planlamanın Suriye’deki gelişmelerden dolayı geciktiği belirtiliyor. PKK terör örgütünün Suriye uzantısı SDG/YPG’nin silah bırakmama ısrarı ve Şam yönetimiyle bu konuda uzlaşamayıp çatışmaya geçmesi planın ilk aşamasını geciktirdi. Ancak Şam yönetimi ile HTŞ arasında 18 Ocak’ta 14 maddelik mutabakatın imzalanması ise sürecin ilerlemesi açısından önemli olduğu vurgulanıyor.