Seçil Erzan davasında yeni gelişme: BDDK yazışmaları istedi

Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2024 - 04:00

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 21 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. 11 Nisan 2023’ten beri tutuklu bulunan Erzan’ın incelenen cep telefonlarındaki yazışmalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, mahkemeden talep edildi.

BDDK tarafından Seçil Erzan’ın dosyasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, davanın ikinci duruşmasında Erzan’ın Whatsapp uygulaması üzerinden yaptığı yazışmaların ele alındığı, buna istinaden Erzan’ın başta ilgili bankanın görevlileriyle yaptığı iletişim başta olmak üzere tüm yazışmalanının ve varsa telefon tapelerinin, kurum tarafından yürütülen inceleme açısından “oldukça kritik önem taşıyabileceğinin değerlendirildiği” ifade edildi.