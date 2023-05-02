Seçim ağzı Erdoğan'dan yeni 'müjde': Gabar'da petrol bulduk

Yayınlanma: 02.05.2023 - 19:20

Güncelleme: 02.05.2023 - 19:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, toplanan kalabalığa bir 'müjde' daha vereceğini söyledi.

Gabar Dağı'nda petrol bulunduğunu duyuran Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler, işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 km mesafedeki petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.

Yerin 2 bin 600 km derinliğinde bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık.

Günlük tüketimimizin 10'da 1'ini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı, yok. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Gabar'daki kuyumuza Aybüke Yalçın'ın adını verdik."