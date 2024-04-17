Seçim aritmatiğinde değişim yok

Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:57

Güncelleme: 17.04.2024 - 16:57

Yüksek yargıdaki seçim süreci kapsamında 25 Mart'ta başlayan ve sonuçlanmayan Yargıtay Başkanlık Seçimi'ne bugün 19 ve 20. tur oylamalarıyla devam edildi. Söz konusu turlarda yarış mevcut Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ile 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez arasında gerçekleşti. AYM'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararını tanımayan ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise önceki gün yapılan 18. tur oylamasında en düşük oyu alan aday olması gerekçesiyle seçimden elenmişti.

19. TURA GEÇERSİZ OYLAR DAMGA VURDU

19. tura geçersiz oylar damgasını vurdu. Seçim kapsamında yapılan ve 325 Yargıtay üyesinin katılım sağladığı 19. tur oylamasında Kerkez 138, Akarca ise 113 oy aldı. 63 oy ise geçersiz sayıldı. İki aday da gerekli olan 175 oyu alamadığı için seçim 20. tur oylamasına sarktı.

55 OY GEÇERSİZ

Yapılan 20. tur oylamasında da Kerkez yine seçimi önde tamamladı. Oylama sonucunda Kerkez 149, Akarca 119 oy alırken, 55 oy da geçersiz sayıldı. Bu sonuçlarla gerekli olan salt çoğunluğu sağlayan aday çıkmadığı için seçim 21. tur oylamasıyla devam edecek. Seçim yeniden aday başvuruları alınarak yapılacak.

ARİTMATİK DEĞİŞMEDİ

Yargıtay kaynakları seçim aritmatiğinde bir değişiklik olmadığını, Kerkez'in tarikatçı olmayan milliyetçi kesim ile sosyal demokrat kesimlerin bir kısmının desteğini aldığını belirtti. Akarca ise sosyal demokrat olarak nitelendirilen kesimin desteğini sürdürdüğünü aktardı. Bu turları da Şentürk'ü destekleyen menzil grubunun kitlediği, bu grubun geçersiz oy kullandığı konuşuluyor.