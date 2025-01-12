Seçim döneminde okullara giren AKP, kongresini de okulda yapacak

Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:07

Güncelleme: 12.01.2025 - 17:07

Silivri Ortaokulu’nda düzenlenen kongre öncesi okul bahçesine dev bir AK Parti bayrağı asıldığı, konferans salonuna ise parti flamaları ve Türk bayrakları yerleştirildi. Hazırlık sürecine ait görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. AK Parti Gençlik Kolları tarafından paylaşılan videoda “Doğru zaman, doğru adam” ifadeleri dikkat çekti.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nın 7. Olağan Kongresi’nin Silivri Ortaokulu’nda yapılacağı duyurusu, ilçede tartışmalara neden oldu. Kongre için okulun bahçesine ve konferans salonuna çok sayıda parti flaması asıldığı görüldü.

AK Gençlik İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yeni dönemde yeniden İlçe Başkan Adayımız olan Utku Kapucu’yu tebrik ediyor, ilçemiz, teşkilatımız ve İstanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarının siyasetten uzak tutulması gerektiğine dikkat çekti. Kömür, “Milli Eğitim Bakanlığı, partiler üstü bir yapıya sahip olmalı. Ancak burada, okulların siyasi etkinliklere açıldığını görüyoruz. Bu durum kabul edilemez” dedi.



