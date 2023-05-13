Seçim gecesi için TSK'ye talimatı veren Soylu hakkında beş ayrı suç duyurusu

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 03:54

Geçen hafta Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ile ilgili iddiaları ortaya çıkarak İçişleri Bakanlığı’nın talebini Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmesini sağlayan CHP milletvekili Murat Bakan, bu kez de TSK’ye seçim günü askeri personelin ve zırhlı araçların hazır tutulması yönünde talimat verildiğinin belgelerini yayımladı.

CHP’li Bakan, “GAMER üzerinde yapılan yeni bir operasyon var. İçişleri Bakanlığı valiliklere, TSK’ye bir yazı gönderiyor. Resmi yazıda, ‘Oy verme günü valiliğimizce gerek görülmesi halinde TSK’ye ait personel, zırhlı araç ve hava ulaşım araçlarının hazır bulunmasını arz ederim’ ifadelerine yer verilmiş. Savaşa mı giriyoruz, seçime mi? TSK’nin zırhlı araçlarına ve personeline GAMER niye ihtiyaç duyar? Yazının gerekçesi nedir? Bu neyin hazırlığıdır? Valilere sesleniyorum. Kanun dışı emirlere riayet etmesinler” dedi.

(Murat Bakan)

‘BAKANLIĞI SUÇ ÖRGÜTÜ GİBİ KULLANIYOR’

“Kendisi suç işleri bakanı olduğu gibi İçişleri Bakanlığı’nı da suç örgütü gibi kullanıyor” diyen Murat Bakan, Soylu hakkında bulundukları 5 suç duyurusunu şöyle sıraladı:

1- Uyuşturucu tacirlerine; polisin yapacağı operasyonu, çıktığı canlı yayında ifşa ederek önceden haber verdi.

2- POEM, yani polis amirlerinin giriş sınavında yapılan usulsüzlük ile ilgili.

3-Togg aracının sürüşü sırasında, KİM programını; devletin gizli istihbaratının kullanması gereken programı ifşa etmişti. Emniyetin teknik kabiliyetini terör örgütlerine ifşa eden bir açıklama yapmıştı.

4- Taşerondan kadroya alınması gerekenlerin yerine belirlediği insanları alarak, bir trol ordusu oluşturdu. Bu trol ordusu, hepimizin kişisel verilerine; adres verilerine ulaşabilmektedir.

5- Şahsıma attığı iftiralarla ilgilidir. Biz kendisi ile ilgili 5 kez savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Geride 105 tane daha var.”