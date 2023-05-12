Son dakika... CHP'li Murat Bakan duyurdu: Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduk!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:12

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:31

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı. Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın GAMER üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) seçim günü için zırhlı araç ve personel talebini içeren belgeyi de kamuoyu ile paylaştı.

Murat Bakan, "Arkadaşlar savaşa mı gidiyoruz, seçime mi gidiyoruz? Seçim için TSK'ya neden ihtiyaç duyuyorsunuz? TSK'nın zırhlı araçları neden hazır bulundurulacak?" diye sordu.

"SOYLU SUÇ ÖRGÜTÜNÜ SAVCILIĞA ŞİKÂYET EDİYORUZ"

Bakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kendisiyle ilgili başındak beri söylüyoruz: Suç işleri bakanı. Sadece suç işleri bakanı değildir, içişleri bakanlığında bir suç örgütü oluşturmuştur. Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz. Soylu'nun kendisiyle ilgili 5 tane ayrı suç duyrusunda bulunduk. Geride 105 tane daha var. O kadar çok suç işledi ki. Soylu devlet sırrından yararlanma suçundan yargılanacak.

Asıl önemli konuya geliyorum. GAMER üzerinden yapılan yeni bir operasyondan bahsediyorum. Bu gördüğünüz belge, İzmir Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) yazısıdır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nü bir yazısın il valilikleri ordu komutanlıklarına gönderiyor.

"ZIRHLI ARAÇ VE PERSONELİ HAZIR BULUNDURUN"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ne istiyor GAMER arkadaşlar söyleyelim: 'Oy verme günü öncesinde alınacak tedbirler kapsamında kolluk birimlerimize ait zırhlı ve hava araçlarının göreve hazır vaziyette bulundurulması ile seçimin güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Valilerimizce gerek görülmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel, zırhlı araç ve diğer araçlardan istifa edilebileceği bildirilmiş olup, kolluk birimlerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel ile zırhlı araç ve diğer araçların göreve hazır vaziyette bulunulması hususuna ve gereğine arz ve rica ederim.'

"SEÇİME Mİ GİDİYORUZ, SAVAŞA MI?"

CHP'li Bakan sözlerine şöyle devam etti:

"Arkadaşlar savaşa mı gidiyoruz, seçime mi gidiyoruz? Ben soruyorum: Seçim için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne neden ihtiyaç duyuyorsunuz? TSK'nın zırhlı araçları neden hazır bulundurulacak?

Ben bunu soruyorum: İçişleri Bakanı yanıt versin: Bu yazının gerekçesi nedir? Bu yazıyı niye yazdınız?

Buradan valilere sesleniyorum: Suça ortak olmayın. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sesleniyorum: Bu normal rutin bir seçimdir, Türkiye'de seçimler her 5 yılda bir olur. Bu seçim de öyle bir seçimdir. Herkes oyunu kullanacak. Kanun dışı emirlere riayet etmemelerini, onların İçişleri Bakanlığı'na ya da herhangi birisine bağlılıklarının olmadığını, asıl bağlılıklarının Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası, kanunu ve milletine olduğunu hatırlatmak istiyorum."