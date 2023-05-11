Ali Yeşildağ iddialarında adı geçiyordu: Mehdi Eker’den suç duyurusu

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:28

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:30

AKP Diyarbakır Milletvekili ve eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, günlerdir sosyal medyada kendisi hakkında iddialarda bulunan Ali Yeşildağ hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır merkezli Amidahaber'in aktardığına göre Eker’in avukatı Cafer Tanrıkulu’nun, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede şöyle denildi:

“Dr. Mehmet Mehdi Eker, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 5 dönem milletvekilliği, 59, 60, 61, ve 62. Hükümetlerde Tarım Bakanlığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı, MKYK üyeliği, Avrupa Konseyi Parlamenterliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuş olup, halen TBMM Diyarbakır Milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Müvekkil hakkında, yaptığı görev ve faaliyetleri nedeniyle sistematik bir iftira kampanyası yürütülmekte olup, gerçeğe aykırı haberler, sosyal medya paylaşım ve yorumları ile kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmektedir. Bu kapsamda, Ali Yeşildağ isimli şahıs tarafından, EK-1’de paylaşılan (bilhare dosya mündericatına sunulacaktır) içerikler yayınlanmış, bu içerikler şüphelinin kendisi ve FETÖ firarisi Cevheri Güven tarafından sosyal medyada servis edilmiştir. Paylaşımlar devam etmekte olup, bazı linkler aşağıda sunulmaktadır:

“KENDİSİYLE HİÇBİR ZAMAN TANIŞMAMIŞ, GÖRÜŞMEMİŞTİR”

Müvekkilimiz şüpheliyi tanımamaktadır, kendisiyle hiçbir zaman tanışmamış ve görüşmemiş, doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkisi yahut iletişimi söz konusu olmamıştır. Videoda ileri sürülen iddialar, tamamen gerçek dışı senaryo ve kurgulardan oluşmaktadır. Söz konusu video görüntülerinde müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek ifadeler kullanılmıştır.

Şüphelinin ailesi tarafından, şüphelinin paylaşımları hakkında kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılmıştır.

“DURUM TAHAMMÜL EDİLEMEZ BOYUTLARA GELMİŞTİR”

Söz konusu paylaşıma konu aleni ağır hakaretler, iftira ve suç isnatları nedeniyle, müvekkilin kişilik hakları ağır şekilde ihlal edilmiş olup, bu ihlal nedeniyle ailesi ve sosyal çevresinde durum tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilerek, cezalandırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.”