Seçim hezimetinin ardından AKP'de 'hikaye' isyanı: 'Kürtler, Aleviler nerede?'

AKP'de yerel seçim sonuçlarının nedenlerine ilişkin yapılan toplantılar sırasında bazı milletvekillerinin parti politikalarını "AK Parti bu ülkenin çimentosuydu. Nerede bu çimento? Aleviler nerede, Kürtler nerede?" diyerek eleştirdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:54
Seçim hezimetinin ardından AKP'de 'hikaye' isyanı: 'Kürtler, Aleviler nerede?'
Abone Ol google-news

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yaşadığı hezimetin nedenlerini belirlemek için bir dizi toplantı yapan AKP'de kimi milletvekillerinin parti mevcut politikalarını ağır şekilde eleştirdiği öğrenildi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında bir süredir milletvekilleri ile seçim sonuçlarının değerlendirildiği istişareler kapsamında bugüne kadar 5 toplantı yapıldı.

Buna göre toplantılarda seçim başarısızlığının en önemli nedenleri arasında hayat pahalılığı, kampanya sürecindeki yanlışlıklar; doğru aday tespiti yapılmaması, teşkilatların isteksizliği ve hastane randevularında yaşanan problemler gösterildi.

"BİZİM BİR HİKAYEMİZ VARDI"

Habere göre bazı milletvekilleri “Bizim bir hikâyemiz vardı, ama bu hikâye artık yok. Aslında 2019’da seçmenin verdiği mesajla yeniden bir hikâyenin yazılması gerekiyordu. Bunu yapmadık. AK Parti’nin kuruluş felsefesindeki en önemli unsur, bu partinin yenilikçi ve reformcu bir parti olmasıydı. AK Parti bu ülkenin çimentosuydu. Nerede bu çimento? Aleviler nerede, Kürtler nerede? Türkiye’de şu anda hukuk sistemine güven duyulmuyor. Bu nedenle ekonomiye de güven yok. Eğer bu iki unsurda güven tesis edilirse, AK Parti’nin yeni hikâyesinin başlangıcı olur. AK Parti’nin oy oranları en az 10 puan artar. Yeni bir hikâye yazamazsak, işimiz zor” dedi.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Abdullah Güler haberleri

İlgili Haberler

Bahçeli'nin talimatını açıkladı: Genel seçim hazırlıklarına başladık

Bahçeli'nin talimatını açıkladı: Genel seçim hazırlıklarına başladık
Bakanlık seçim sonrası harekete geçiyor: Hatay'dan Artvin'e kadar 'Denizler Halkındır' projesine başlıyoruz

Bakanlık seçim sonrası harekete geçiyor: Hatay'dan Artvin'e kadar 'Denizler Halkındır' projesine başlıyoruz
'Değişim' beklenen AKP’de yerel seçim yenilgisinin faturası kesildi: Sorumlu yandaş medya

'Değişim' beklenen AKP’de yerel seçim yenilgisinin faturası kesildi: Sorumlu yandaş medya
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
İstanbul’da M2 metro hattında intihar girişimi: Seferler durduruldu

İstanbul’da M2 metro hattında intihar girişimi: Seferler durduruldu
Eski belediye başkan yardımcısının şüpheli ölümü: Evinin balkonundan düştü

Eski belediye başkan yardımcısının şüpheli ölümü: Evinin balkonundan düştü
Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!

Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!
Financial Times'tan çarpıcı Türkiye analizi

Financial Times'tan çarpıcı Türkiye analizi
Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a çağrı: ‘Bu sefer de kabul etmezse…’

Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a çağrı: ‘Bu sefer de kabul etmezse…’
Altın fiyatları zirveye yakın! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları zirveye yakın! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu