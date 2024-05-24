Seçim hezimetinin ardından AKP'de 'hikaye' isyanı: 'Kürtler, Aleviler nerede?'

Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:54

Güncelleme: 24.05.2024 - 09:54

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yaşadığı hezimetin nedenlerini belirlemek için bir dizi toplantı yapan AKP'de kimi milletvekillerinin parti mevcut politikalarını ağır şekilde eleştirdiği öğrenildi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında bir süredir milletvekilleri ile seçim sonuçlarının değerlendirildiği istişareler kapsamında bugüne kadar 5 toplantı yapıldı.

Buna göre toplantılarda seçim başarısızlığının en önemli nedenleri arasında hayat pahalılığı, kampanya sürecindeki yanlışlıklar; doğru aday tespiti yapılmaması, teşkilatların isteksizliği ve hastane randevularında yaşanan problemler gösterildi.

"BİZİM BİR HİKAYEMİZ VARDI"

Habere göre bazı milletvekilleri “Bizim bir hikâyemiz vardı, ama bu hikâye artık yok. Aslında 2019’da seçmenin verdiği mesajla yeniden bir hikâyenin yazılması gerekiyordu. Bunu yapmadık. AK Parti’nin kuruluş felsefesindeki en önemli unsur, bu partinin yenilikçi ve reformcu bir parti olmasıydı. AK Parti bu ülkenin çimentosuydu. Nerede bu çimento? Aleviler nerede, Kürtler nerede? Türkiye’de şu anda hukuk sistemine güven duyulmuyor. Bu nedenle ekonomiye de güven yok. Eğer bu iki unsurda güven tesis edilirse, AK Parti’nin yeni hikâyesinin başlangıcı olur. AK Parti’nin oy oranları en az 10 puan artar. Yeni bir hikâye yazamazsak, işimiz zor” dedi.