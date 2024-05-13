'Değişim' beklenen AKP’de yerel seçim yenilgisinin faturası kesildi: Sorumlu yandaş medya

Yayınlanma: 13.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.05.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında sözünü ettiği “değişimin” de ilk olarak belde, ilçe ve il kongrelerinde, teşkilatlardan başlayacağı kaydedilirken büyük kongrede de parti yönetiminde beklenen değişimin gerçekleşeceği ifade ediliyor. Ancak parti içinde “değişimin kongre süreci beklenmeden yapılması gerektiği” görüşü de hâkim. Değişimde geç kalınması halinde AKP’de 2028 genel seçimlerde “beklenilen sonucun alınamayacağı gibi bir sonucun oluşabileceği” ifade ediliyor.

‘CHP HÂLÂ ÖNDE’

Bununla birlikte AKP’de seçim yenilgisinin nedenlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, “halkın hâlâ en birincil sorununun ekonomi olduğunun” tespit edildiğine atıfta bulunularak yerel seçimlerde başarılı olan CHP’nin, son yapılan anketlerde de “hâlâ önde olduğu” ifade ediliyor. Bu oranın kimi anketlerde yüzde 3-4 bandında, kimi anketlerde ise yüzde 5-6 bandında olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle de “AKP’de gerçekleştirilecek değişimin bir an önce gerçekleştirilmesi ve bu değişim ile birlikte yeni stratejilerin üretilmesi gerektiği” kaydediliyor. Değişimin AKP’de yeni aktörlere de zemin hazırlayacağı ve yeni aktörlerin yeni stratejilerle partideki ivmeyi artıracağı, değişimin halkta da “AKP’ye yönelik güveni tazeleyeceği” değerlendiriliyor.

‘YANLIŞ ANKETLER’

AKP’de 31 Mart’taki yerel seçimler döneminde, belediye başkan adaylarına “kendilerinin CHP’nin adaylarının önünde oldukları ve seçimi kazandıklarına yönelik yanlış anketlerin gösterildiği” iddiası da konuşuluyor. Bu anketler nedeniyle “seçimi kazandığına kesin gözüyle bakan adaylar ile teşkilatların rehavete kapıldığı ve bu durumun da motivasyonu düşürdüğü” ileri sürülüyor. Teşkilatların ve AKP’lilerin rehavete kapılmasında bir diğer etkinin de sosyal medyada “AKP’yi destekleyen troll hesapların” ve AKP’ye yakın gazetecilerin “pek çok yerde AKP’li adayların seçimi kazanacağına yönelik tespit ve değerlendirmelerin” de etkili olduğu ifade ediliyor. Bu tür değerlendirmelerin de “hem teşkilatlarda hem de başkan adaylarında ‘Kesin kazanıyoruz’ güvenini yarattığı” da ileri sürülüyor.

TROL HESAPLAR

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de trol hesaplara ilişkin hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Raporda, “bu hesapların partinin kurumsal kimliğine zarar verdiği, partideki bazı isimlerin hedef alınarak yıpratıldığına” yönelik tespitlerin de yer aldığı belirtildi.