Seçim için saha çalışmaları yapan CHP’liler, en çok ekonomik sıkıntıları dinlediğini söylüyor: ‘İnsanların gündemi soğan’

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 06:44

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer “Ankara’da hem esnaf ziyareti hem de ev ziyaretleri yapıyoruz. Gayet olumlu karşılanıyoruz. Geçen Mamak Akdere’deydik. Burası az oy aldığımız bir yerdi. Ancak her esnaftan destek mesajı aldık. Dönüşümü net bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan dönüşümde en büyük etkinin ekonomi olduğunu söyleyen Taşcıer, “İnsanlar en çok ekonomik şikâyetlerini iletiyor. Her gittiğimiz yerde ‘Bu sefer sizi deneyeceğiz’ söylemiyle karşılaşıyoruz. ‘Artık yapamıyorlar’ diyorlar. İnsanlar iktidarın vaatlerinin gerçekçi olmadığının farkında. Esnaf önünü göremiyor ve çözüm bekliyor” diye konuştu. Kadın seçmenlerden aldıkları dönüşe ilişkin de konuşan Taşcıer, “Yaşı daha ilerlemiş kadınların ilk gündemi ekonomi. Çöpten lahana toplamış bir kadın bize akşam yemeğinde çocuklarına bu lahanayı yapacağını anlattı” dedi.

"İFTARA ÇAĞIRAMIYORLAR"

İstanbul’daki çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunus Emre de en çok hayat pahalılığını duyduklarını belirterek “Herkesin gündemi soğan. İktidar bununla dalga geçiyor ama insanlar soğan bile alamıyor. Kıyma ve peynir de en önemli gündem. Ramazan dönemindeyiz, herkes gıda sorunu yaşıyor” dedi. “Ramazan ayında bir aile babasının kendi komşusunu iftara çağıramaması insanları çok sarsıyor” diyen Emre, “İnsanlar bunları bize anlatıyor. Herkes Kılıçdaroğlu’nun ‘418 milyar doları geri getireceğim’ söylemini duymuş” ifadelerini kullandı.

"PAHALILIKTAN BIKTIK"

Niğde'de dinlediği ekonomik sorunları aktaran CHP’li Ömer Fethi Gürer “1 milyona yakın çiftçi toprağı tohumla buluşturmaktan vazgeçti. Girdi maliyeti zirve yaptı. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar hep dert anlatıyor. Kadınlar ‘Bıktık bu pahalılıktan. Pazara geliyoruz ama pahalılıktan ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Fiyatlar her hafta katlanarak artıyor. Eskiden 6 ayda, yılda değişen fiyatlar artık günlük değişmeye başladı’ diyorlar” dedi.

"MUTSUZLAR AMA UMUTLULAR"

İzmir'deki çalışmaları anlatan CHP milletvekili Sevda Erdan Kılıç “Kadınlar, gençler, çocuklar herkes çok mutsuz ama umutsuz değil. Ekonomik sıkıntıları artık boyu aşmış. İnsanlar maddi anlamda da manevi anlamda da artık kendini güvende hissetmiyor. Kadınlar seçimi yeniden Cumhur İttifakı’nın alması halinde bu ülkede nasıl yaşacaklarının kaygısında. Gençler yurtdışı programı yapmaya çalışıyor. Ancak bizi gördüklerinde inanılmaz bir umut var” diye konuştu.