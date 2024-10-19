Seçim için yol haritası çıkaracak CHP’de gündem kadına, çocuğa ve hayvana şiddet

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara Kasım 2025 için erken seçim çağrısı yapmasının ardından, kurmaylarından Halkçılık programı adıyla oluşturacakları ve seçim beyannameleri olacak yeni programa yönelik çalışmalarını nisan ayına kadar şekillendirmelerini istedi. CHP’nin Adalet Bakanlığı’ndan sorumlu genel başkan yardımcılığı bu kapsamda Gökçe Gökçen koordinesinde dün partinin genel merkezinde CHP’nin hukukçu milletvekilleri ve kurmaylarıyla bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre toplantıda yeni program için yapılacak çalışmaların yol haritası ele alındı. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda CHP, iktidar olursa adalet alanında hangi politikaları izleyeceğini belirlemek için Türkiye’nin farklı illerinde bir dizi çalıştay ve etkinlik düzenleyecek. Bu çalıştayların ilki 26 Ekim’de İzmir’de düzenlenecek. Burada kadına, çocuğa, hayvana şiddetin tüm boyutlarıyla ele alınacağını aktaran parti kurmayları “İlk çalıştayın gündemi şiddetle mücadele olacak. Ardından farklı illerde birçok konuda hukukçuların, akademisyenlerin katıldığı çalıştaylar yapacağız. Türkiye’nin nereye gitmesi gerektiği konusunda bir yol çizeceğiz” diye konuştu.

MAĞDURLARLA BULUŞULACAK

Hak ihlaline uğrayan yurttaşlarla da buluşmalar yapılacağını söyleyen partililer, “Çocuğu kaybeden annelerle, terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla, kadın cinayetiyle yakınını yitirenlerle ve daha birçok farklı kesimle bir araya geleceğiz. Aynı zamanda konuyu çalışan sivil toplum örgütleriyle de buluşacağız. Bu toplantıları yedi bölgeye yayacağız” bilgisini paylaştı.

CHP’nin Adalet Bakanlığı’ndan sorumlu genel başkan yardımcılığının önceki gün yaptığı toplantıda Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çıkan ve sonradan kaldırılan “zorla getirilme” kararı da ele alındı. Dava sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan parti kurmayları “Bu sadece kendisine değil, partimize ve CHP’lilere yönelik bir saldırı” ifadelerini kullandı.

‘SİYASİ DİZAYN ÇABASI’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmek istenen davayla ilgili süreci de konuştuğunu söyleyen partililer, “Sadece davanın varlığı bile normal değil. Siyaseti dizayn etme çabası” dedi.