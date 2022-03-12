Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor

Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek düzenlemenin de yer aldığı Seçim Kanunu teklifi haftaya TBMM'ye sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 17:57
Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor
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AKP ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak..

NTV'de yer alan habere göre, teklife yönelik ayrıntıları, çalışmayı yürüten AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ortak basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.

15 maddelik teklif iki partinin ortak imzasıyla verilecek. Teklifle seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek.

Seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak, örgütlenmesini yeterli oranda tamamlayan partiler seçimlerde yer alabilecek.



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