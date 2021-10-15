"AKP, MHP'nin itirazıyla Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda bazı düzenlemelerden vazgeçti"

15 Ekim 2021 Cuma, 09:55

AKP'nin Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikler kapsamında bazı düzenlemelerden MHP'nin itirazıyla vazgeçtiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili olarak bugün (15 Ekim 2021) bir köşe yazısı kaleme alan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya "Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti, MHP ve BBP bir süredir Siyasi Partiler ve Seçim kanunları üzerinde mekik dokuyor. AK Parti’nin hazırladığı metnin bazı maddelerine MHP itiraz etmiş ve metin AK Parti’ye dönmüştü. MHP’nin itirazlarını 7 milletvekili ile sınırlandırılmak istenen daraltılmış bölge, il veya ilçe seçim kurulu başkanlarının en yaşlı üyeler dışında da belirlenebilmesi gibi konular bulunuyor. Anlaşılan o ki AK Parti de bu düzenlemelerden vazgeçmiş…" ifadelerini kullandı.

Türkiye barajının %7’ye indirilmesi konusunda ise AKP ve MHP arasında bir uzlaşı olduğunu ancak buna da BBP'nin itirazının bulunduğunu dile getiren Sarıkaya, "Görünen o ki Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, bu konuda bir adım atmak istemiyor; %7 konusu 'tescillenmiş' bulunuyor. Buna karşın Destici, umudunu koruduğunu belirtti ve barajın en azından %3’e inmesi gerektiğinin altını çizerken, 'Bizim için sıfır olması daha doğrudur' dedi. İkinci konu ise daha önce de buradan vazgeçildiğini aktardığım daraltılmış bölge sistemi… AK Parti daha önce 5 milletvekili ile sınırlandırılmasını istemişti. Ancak MHP’den itiraz gelince bunun 7’ye çıkarılması görüşü dile getirildi. Ancak bundan kesinlikle vazgeçilmiş görünüyor. Vazgeçilen bir diğer madde de seçim kurullarının başkanlarının o il veya ilçedeki en yaşlı hakim olması konusunda AK Parti’nin getirmek istediği düzenlemeye de MHP’nin olumlu bakmaması üzerine vazgeçildi." diye yazdı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Üzerinde çalışılan son taslağa göre metinde barajın %7’ye indirilmesiyle birlikte üzerinde uzlaşı sağlanan iki konu daha var. Bunlardan biri seçimlere giderken daha önce CHP’nin İYİ Parti’ye milletvekili aktarımında olduğu gibi, “milletvekili transferiyle grup kurulmasının” önüne geçilmesine yönelik düzenleme var. Buna göre seçime katılmak için partilerin TBMM’de grubu bulunmasının yeterli olacağına ilişkin hüküm metinden çıkarılıyor. Grubu bulunan partilerin seçime katılma hakkını doğrudan kazanmasının önüne geçiliyor. Bunun yanı sıra milletvekili transferlerine de bir düzenleme getirilmesi üzerinde durulduğundan söz edildi. MHP’nin de desteklediği düzenlemede, bir başka partinin listesinden seçime girip kazananların en az bir yıl o partinin milletvekili olarak görev yapmakla yükümlü olması kuralı getirilmesi isteniyor."



