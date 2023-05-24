Seçim kararının ardından Ümit Özdağ'dan ilk paylaşım

Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:03

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:03

CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi arasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin yapılan görüşmeler karara bağlandı.

İkinci tura 4 gün kala, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen duyurdu.

"TÜRKİYE GÖÇMENİSTAN OLMAYACAK"

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye göçmenistan olmayacak. 29 Mayıs 2023’de Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak"