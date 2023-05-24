2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Seçim kararının ardından Ümit Özdağ'dan ilk paylaşım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını resmen açıkladı. Özdağ, kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Türkiye göçmenistan olmayacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:03
Seçim kararının ardından Ümit Özdağ'dan ilk paylaşım
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CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi arasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin yapılan görüşmeler karara bağlandı.

İkinci tura 4 gün kala, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen duyurdu.

"TÜRKİYE GÖÇMENİSTAN OLMAYACAK"

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye göçmenistan olmayacak. 29 Mayıs 2023’de Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak"


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