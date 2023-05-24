Son dakika... Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı: Zafer Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:30

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:35

Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi arasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin yapılan görüşmeler karara bağlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile son bir görüşme yapacaklarını açıklamasının ardından bugün (24 Mayıs) kararlarını ilan edecekleri duyurulmuştu.

Toplantı öncesi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. İki lider görüşme sonrası beklenen açıklamaya geçti.

ZAFER PARTİSİ 'KILIÇDAROĞLU' DEDİ

İkinci tura 4 gün kala, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen duyurdu.

Özdağ, "1 sene içinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, Suriyelilerin Suriye'deki güvenliğini sağlayacak, uyuşturucu çetelerini okulların önünden kurtaracak bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve Zafer Partisi olarak 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" dedi.

7 MADDELİK PROTOKOL METNİ ORTAYA ÇIKTI

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol metninin ayrıntıları da belli oldu.

İşte iki liderin anlaşmaya vardığı o metin...

KAPSAM

Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

AMAÇ

21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

TEMEL İLKELER

1- Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2- 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4- Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6- Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

AÇIKLAMA SONRASI ÖZDAĞ'DAN İLK PAYLAŞIM

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ikinci tur kararını açıklamasının ardından, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Protokol metnini imzaladıktan sonra Kılıçdaroğlu ile tokalaştığı anı paylaşan Özdağ, "Türkiye göçmenistan olmayacak. 29 Mayıs 2023’de Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak" notunu düştü.

Türkiye göçmenistan olmayacak. 29 Mayıs 2023’de Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak. ?@zaferpartisi? ?@herkesicinCHP? pic.twitter.com/S54VNBWJyH — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 24, 2023

KILIÇDAROĞLU: GÜZEL SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Saatlerin 11.30'u göstermesinin ardından ilk konuşan isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri, iki genel başkan olarak ortak bir mutabakat metnine imza attıklarını ve seçim sonrası tekrar konuşup Türkiye'yi huzura kavuşturacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bir metin de hazırlandı. İki genel başkanın imza attığı metni paylaşacağız. Türkiye’nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı bir yol yürümesi açısından her bir genel başkana her bir siyasal partiye sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak bir araya geldik. Oturduk, konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi. Ev sahipliği yaptığı için sayın genel başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Türkiye güzel günlere gebe zaten. Umarım çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar konuşacağız. Türkiye’yi huzura kavuşturacak adımları kararlılıkla atacağız."

ÖZDAĞ AKP'NİN PLANINI DEŞİFRE ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun ardından sözü Özdağ devraldı. Konuşmasında Numan Kurtulmuş ile olan görüşmesinden de ilk kez bahseden Özdağ, partisinin ikinci tur kararını resmen açıkladı.

Özdağ'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye’nin en önemli sorunu hiç şüphesiz ülkemizde yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanmasıdır. Bu 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak Türk halkını fakirlikten kurtaramayız, kiraların yükselmesini engelleyemeyiz. Vatandaşlık satarak Türk halkının rahatlıkla gayrimenkul alışını sağlayamayız. Sokaklarda güvenliği sağlayamayız. Çocuklarımıza iş bulamayız.

Özetle nasıl bir yüzücünün bacaklarına yirmişer kilo demir bağlarsanız ne kadar iyi yüzücü olursa olsun yüzemez ise bir ülke de 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs seçimlerine giderken Türk halkından biz Zafer Partisi olarak sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Ancak partimizin yeni kurulmuş olması, medyada uygulanan ambargo vatandaşa yeterince erişmemizi engelledi. Fakat birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan siyasi görünüm iki adayın 28 Mayıs’ta ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş."

"SAYIN KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEME KARARI VERDIK"

"AKP Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Bizden destek istediler. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?' Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey’le görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk. Zafer Partisi’nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, dönen Suriyelilerin Suriye’de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okulların önünden çözecek bir model üzerinde kendisi ile fikir birliğine vardık. Bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik. Hayırlı olsun."

"KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA OY VERİN"

"Buradan birinci turda Cumhur İttifakı’na oy vermiş, Millet İttifakı’na oy vermiş, Ata İttifakı’na oy vermiş değerli seçmenlere, bütün seçmenlere çağrım şu, Değerli yurttaşlar; annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye’yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye’nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, akşam saat 21.30’da oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin. Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verin. Bu, ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu."

TOPLANTI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Özdağ'ın, saat 11.00'de Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile düzenleyeceği ortak basın açıklaması öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazdığı görüntüleri alıntılayan Özdağ, "Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

Özdağ'ın o paylaşımı şöyle:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine… https://t.co/9yjtiKTT3d — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 24, 2023

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın ortak açıklama yapacakları belirtilerek, "Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (24 Mayıs) saat 11.00’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapacaklardır” denilmişti.

'MUTABAKAT METNİNİN DETAYLARINI PAYLAŞACAĞIZ'

Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın (bugün) saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız."

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık.

Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız. pic.twitter.com/EozwDyANcz — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 23, 2023

OĞAN 'ERDOĞAN' DEMİŞTİ

Günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasıyla Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini resmen açıklamıştı.

Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" demişti.