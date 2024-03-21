Seçim öncesi Erdoğan’dan rekor harcama: ‘Ne kadarı propaganda için kullanıldı?’

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:48

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:50

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Cumhurbaşkanlığı'na ait örtülü ödenek harcamasının geçen yılın ocak-şubat ayı dönemlerine kıyasla bu yıl yüzde 238 oranında artmasını Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Yücel, şunları kaydetti:

“Gizli hizmet bedeli olarak bilinen örtülü ödenek harcamaları, 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun’ 24.maddesine göre Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamalarında ve seçim çalışmalarında kullanılamıyor. Evet kanuna göre kullanılamıyor fakat Cumhurbaşkanlığı’na güvensizlik öyle bir noktada ki denetleme görevindeki tüm kurumların tek adamın elinde olduğu bir ülkede ne yazık ki bu hiç inandırıcı değil. Çünkü varlık fonu gibi, gizli hizmet bedeli adı altında örtülü ödenek gibi uçsuz bucaksız kaynaklar kanunen denetlenemiyor.”

“BU ÖDENEK AMACI DIŞINDA MI KULLANILDI?”

Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcamasının şubat ayında 1 milyar 897 milyon TL ile aylık bazda rekor kırdığını, bu oranın geçen sene şubat ayında 373,3 milyon TL olduğunu hatırlatan Yücel, harcamaların beşe katlandığına dikkat çekti. Seçim öncesi gizli harcamaların arttığına işaret eden Yücel, şunları kaydetti:

“5018 sayılı Kanunun ilgili maddesindeki düzenlemede örtülü ödeneğin kullanılacağı alanlar belirlenmiştir. Ancak gerek 2024 yılı Ocak-Şubat dönemi gerekse şubat ayı örtülü ödenek harcamalarındaki olağanüstü artış, bu ödeneğin amacı dışında kullanıldığı şüphesini güçlendirmektedir. Her ne kadar ilgili Kanunda bu ödeneğin siyasi partilerin propaganda ve seçim çalışmalarında kullanılamayacağı belirtilmiş olsa da ülkemizde yerel seçimlere sayılı zaman kala örtülü ödenek harcamalarının bu kadar artmış olması akıllarda soru işareti bırakmıştır. Bunun yanında örtülü ödenek kullanım alanları Cumhurbaşkanı tarafından tek başına belirlenmektedir. Örtülü ödenek bütçesi ve bu bütçeden yapılan harcamalar kamuoyu ile paylaşılmamakta, bu bütçe şeffaflıktan uzak bir şekilde kullanılmaktadır.”

“YÜZDE 238 ORANINDA ARTIŞIN NEDENİ NEDİR?”

Yücel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

"2024 yılı Ocak- Şubat dönemi örtülü ödenek harcamalarının 2023 yılının aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 238 oranında artmasının nedeni nedir? 2024 yılı şubat ayı örtülü ödenek harcamalarının 2023 yılı aynı ayına göre yaklaşık 5 kat artmasının nedeni nedir? 2024 yılı Ocak- Şubat döneminde ülkemiz milli güvenliğini ilgilendiren alanlar hariç olmak üzere hangi alan için örtülü ödenekten ne kadar kullanılmıştır? 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Cumhurbaşkanı tarafından, AKP’nin seçim propagandasında kullanılmak üzere örtülü ödenekten ne kadar harcama yapılmıştır?"