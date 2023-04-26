Seçim öncesi şov! Parasıyla aldığı tohumu 'destek' diye verdiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir üreticinin parasını ödediği mısır tohumunun üzerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi logosu olduğunu ve ‘Parayla satılmaz’ yazılarak teslim edildiğini söyledi. Karaca, “Seçim öncesi şov yapmak için, parasıyla verdiklerini, bedava diye üreticimizi kandıranlara karşı üretici isyanda” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:22
Seçim öncesi şov! Parasıyla aldığı tohumu 'destek' diye verdiler
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CHP Denizli Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, seçim çalışmaları için Acıpayam’da yurttaşlarla bir araya geldi. 

Bir üreticinin parasını vererek aldığı mısır tohumlarının üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi logosunun ve ‘Parayla satılmaz’ yazısının basıldığını dile getiren Karaca, “Pes doğrusu!! Acıpayam'da üreticimizin parasını iki ay önce ödediğini söylediği tohum torbasını üstüne "parayla satılmaz" yazıp "dağıtmak" seçim öncesi "şov" için kullanmak hangi akla hizmet!” diye konuştu. 

“HALKIN, ÇİFTÇİNİN AKLIYLA ALAY EDENLERDEN HESAP SORULACAK”

Gülizar Biçer Karaca, sosyal medyada paylaştığı videoda da “Acıpayam’dayız. Üreticimizle birlikteyiz. Üreticimiz 2 ay önce ilçe tarım müdürlüğüne mısır tohumu için başvurmuş iki torbalık tohumun parasını ödemiş. Bugün ilçe tarım müdürlüğünün parası karşılığında vatandaşımıza verdiği iki torbalık mısırın üzerine “Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ‘parayla satılamaz’ yazısıyla seçim yatırımı yaparak kendisine destek yapılmış gibi dağıtmışlar. Üreticimiz isyanda, 14 Mayıs’ı bekliyor. Halkın, çiftçinin aklıyla alay edenlerden, parasıyla aldıklarını ‘bedava’ diye siyasi şov yaparak belediye başkanlarıyla dağıtanlardan hesabını sormak ve sandıkta gerekeni yapmak için çiftçilerimiz gün sayıyor” ifadelerini kullandı.


Gülizar Biçer Karaca Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Acıpayam 14 Mayıs

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