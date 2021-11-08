Seçim süreci AKP'nin gündemini değiştirdi

08 Kasım 2021 Pazartesi, 18:09

Derleyen: Pınar Dereli

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Haziran 2023’te yapılacak seçimler için çalışmalara şimdiden başladı. AKP ‘nin gündeminde oy kaybını önlemeye yönelik yeni düzenlemeler yer alıyor. Ekonomi alanındaki çalışmaların öne çıktığı görüşmelerde, 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge ve fahiş fiyatlar yer alıyor.

İktidar partisini temsil eden Erdoğan, geçmiş açıklamalarında EYT hakkındaki ifadeleriyle konuya karşı duruşunun olumsuz olduğunu belli etmişti. Doların artışı ile pahalılaşan hayat şartları ve geçinemeyen dar gelirli kesimin gün geçtikçe artıyor oluşu emeklilikte yaşa takılanları (EYT) dahi AKP’nin seçim gündemine soktu.

“SEÇİM KAYBETSEM DE YOKUM” DEMİŞTİ

Haziran 2023’te yapılacak olan seçimler AKP için önem teşkil ediyor. Erdoğan’ın daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı kampüsünde Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde yaptığı EYT açıklamasında "Tutturmuşlar EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Yapmayacağız seçim kaybetsem bile bu işte yokum. Bırakalım, ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş arayacak, bu da işsizliğe öncü olacak” ifadeleri yer almıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı konuyla ilgili olarak şöyle devam etmişti:

“Sosyal güvenlik sistemimizin çökmelerini istemeleri böylece oluşan kaos ortamında kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Bu hesap kötü, şer, zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin”

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise EYT için "O konu kapanmıştır. Çünkü Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşullarıyla böyle ağır bir yükün altına girebilecek noktada değil. Bir de tabii çok genç yaşta emeklilik de Türkiye'nin kaldırabileceği bir durum değil." açıklamasını yapmıştı.

İYİ PARTİ DE GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Daha önce İYİ Parti'nin EYT'lilerin mağduriyetini Meclis'e taşıdığı dönemde Erdoğan, konuya partisinin bir grup toplantısındaki konuşmasında tepki göstermişti. “Emekli olacak gidecek başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

2019 yerel seçimlerinden önce EYT’lilerin taleplerini görmezden gelen Erdoğan, yaptığı açıklamalarla bu alanda bir düzenleme olmayacağı mesajını vermişti.

2023 seçimleri öncesi ise AKP Erdoğan’ın talimatıyla bu alana yönelik çalışmalara başladı.

“SEÇİM ÖNCESİ EYT’LİLERİN AĞZINA BİR PARMAK BAL ÇALIYORLAR”

Seçimleri kazanmak için adım olarak görülen EYT hakkında Erdoğan’ın yaptığı eski açıklamalara bakıldığında, konunun 2023 seçimleri için gündeme taşındığı görülüyor.

5 milyon yurttaşı doğrudan etkileyen EYT konusunu sürekli gündemde tutan CHP de konuyu bir kez daha Meclis’e taşıdı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde EYT sorunu gündeme getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bulut’un ve diğer milletvekillerinin EYT ile ilgili sorularını 6 dakika daha cevaplama süresi olduğu halde yanıtsız bıraktı.

Bakanlıktan 2 yetkilinin yabancı haber ajansına konuştuğunu, EYT konusunda bir çalışma olduğunu ve bunun ayrıntılarının yakında açıklanacağını hatırlatan Bulut, “Bu yetkililer kimdir bilmiyoruz. En yetkili olarak sizin açıklamanızı bekliyoruz” dedi.

Seçim öncesi iktidar tarafından EYT’lilerin ağzına bir parmak bal çalındığını söyleyen Bulut’un, “EYT’liler çift maaş almak istemekle suçlanıyor. Bakanlığınızda birden fazla maaş alan bürokrat var mı?" sorusu da yanıtsız kaldı.











