Seçime günler kala: Sahte oyların önü mü açılıyor?

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:00

Seçmen listelerinin açıklanmasının ardından birçok yurttaş binalarında yabancı uyruklu tanımadığı kişilerin yaşadığını fark etti. Yurttaşlar sosyal medyadan bu duruma tepki gösterdi. Son olarak eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Ataköy’de bir binada oturmadıkları halde, başkalarına ait evlerde gösterilen seçmenler olduğu bilgisini paylaştı.

Söz konusu dairenin sahibi Münevver Güner, Bodrum’da ikamet ettiğini, birkaç sene önce dairesinde birilerinin oturuyor göründüğünü fark ettiklerini fakat kişileri sildiremediklerini belirtti.

Güner, “Geçen senelerde apartman görevlimiz bizim evimize başkası adına trafik cezaları geldiğini söyledi. İlkten inanmadım fakat muhtara gittiğimizde durumun doğru olduğunu söyledi. Bakırköy Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğimizde oradaki görevli çok ilgisiz davranarak ‘O kişileri dairenizden sildirseniz ne olacak yine oraya o kişiler kaydolacak. Sistem bu şekilde işliyor’ dedi. Daha sonra da dilekçe yazıldı ve o kişilerin silindiğini zannediyorduk” dedi.

(Bahattin Yücel)



"MÜMKÜN DEĞİLMİŞ"

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, bu tarz hayali seçmenlerin sayısının çok fazla olduğunu söyledi ve ekledi:

“Normalde siyasal iktidarın bu konudaki görevi gerekli birimleri çalıştırmak ve seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Tarafsız ve adil seçimin gerçekleşeceği güvenini vermesi gerekir. Burada ciddi bir lakayıtlık var. Kayıt olmalarına göz yumularak sahte oy kullanmalarının önü açılmış oluyor.”

Öte yandan aynı durumun İstanbul Küçükçekmece’de bir apartmanda da görüldüğü ortaya çıktı. Bir aile Küçükçekmece’deki evlerine gelen seçmen kâğıdında oturdukları dairede yabancı uyruklu 3 kişinin olduğunu öğrendi. Yurttaş duruma tepki göstererek “YSK’nin aldığı karar doğrultusunda oy kullanabilecekler” dedi.

(Onursal Adıgüzel)



"BİZE BİLDİRİN"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise yurttaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek bu tarz olaylarda CHP ilçe örgütlerine gelerek durumu bildirebileceklerini söyledi.