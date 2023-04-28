Seçim öncesi e-Devlet hacklendi: ‘Bu ihlal ülke çapında sıkıntılara sebep olabilir’

Yayınlanma: 28.04.2023 - 18:39

Güncelleme: 28.04.2023 - 18:51

Türkiye'de yurttaşların kamu kurumlarındaki online hizmetlere elektronik ortamda erişebilmesini sağlayan e-Devlet ile ilgili büyük bir 'hack' skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Büyük skandalı Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Söz konusu paylaşımda, MERNİS sistemindeki tüm bilgilerin açık olduğu görüldü.

Cumhuriyet TV’ye konuşan İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Yönetim Kurulu Üyesi Damla Nur Gönüldaş, büyük endişeye yol açan skandalla ilgili konuştu. Damla Nur Gönüldaş, ihlal durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

“BU İHLAL ÜLKE ÇAPINDA SIKINTILARA SEBEP OLABİLİR”

Gönüldaş, anayasal haklara vurgu yaparak “Kişisel verilerin korunması hakkı çok önemli bir haktır hem anayasal temellidir hem de bunların aksi Türk Ceza Kanunu’nda da suç teşkil eder. Kişisel veriler hayatımızın her noktasına temas etmektedir. Bir kişinin ismi, soyismi, T.C. kimlik numarası, bu banka hesaplarımızından sağlık bilgilerimize kadar hem kendi ailemize hem ülke çapında çok büyük sıkıntılara sebep olabilecektir, çok tehlikeli bir durumdur” dedi.

“VERİ İHLALİNİN KURULA BİLDİRİLMESİ GEREKİR”

Gönüldaş, ihlalin olması durumunda buna karşı hukuki ve teknik anlamda tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"MERNİS sisteminde bulunan veriler veri sorumlusunun sorumluluğu altındadır. Veri sorumlusu bu kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini ve yayılmasını önlemesi gerekmektedir. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında baktığımız zaman aslında devlet kurumu olduğu için herhangi bir para cezası, özel şirketin aksine öngörülmemiştir ama burada da memurlara bir disiplin soruşturması vardır. Bu tip bir veri ihlali olduysa bunun kurula bildirilmesi gerekmektedir. Bunun akabinde de ilgili soruşturmaların başlaması gerekmektedir."