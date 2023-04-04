Seçime sayılı günler kala yeni anket yayımlandı: Gençler sandığı bekliyor
2023 seçimlerinde 6 milyon genç seçmen ilk kez oy kullanacak. Türkiye Raporu 'Gençlik Gündem Raporu' Şubat ayı araştırmasına göre, ilk kez oy kullanacak gençlerin yüzde 89'u sandığa gitmeyi bekliyor.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 40 gün kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
2023 Seçimlerinde oy kullanacak 62.4 milyon seçmenin 13 milyonunu genç seçmen oluşturuyor.
13 milyon seçmenin 6 milyonu ise ilk kez oy kullanacak.
Türkiye Raporu araştırma şirketi Gençlik Gündem Raporu Şubat ayı araştırmasında 18-30 yaş arasındaki gençlere 2023 Seçimlerinde sandığa gidip gitmeyeceklerini sordu.
Genç seçmenin yüzde 89’u kesinlikle oy kullanacağını ifade ederken, yalnızca yüzde 2 oy kullanmayacağını ifade etti. Yüzde 9 ise sandığa gitme konusunda kararsız.
Yüzde 9 oranındaki kararsız genç seçmenin sandığa gitme konusundaki kararsızlıklarının nedeni ise şöyle sıralandı:
Desteklediğim bir siyasi parti/lider yok: Yüzde 56
Seçimleri önemsemiyorum: Yüzde 15
Desteklediğim partinin/liderinin kazanmayacağını düşünüyorum: Yüzde 13
O tarihlerde ikamet ettiğim şehirde olmayacağım: Yüzde 11
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