Seçimi CHP’ye kaybeden MHP’li başkan 1 milyon liralık kuruyemiş almış

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçimlerden önceki hafta MHP’li Cengiz Ergün’ün belediyenin kasasından 1 milyon TL'lik kuruyemiş aldığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 18:59
Seçimi CHP’ye kaybeden MHP’li başkan 1 milyon liralık kuruyemiş almış
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31 Mart yerel seçimlerinde birçok büyükşehir belediyesini, il ve ilçe belediyelerini kaybeden AKP ve MHP’nin önceki başkanlarının yaptığı harcamalar birer birer ortaya çıkıyor.

Seçimlerde MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün karşısında yüzde 57 oy ile başkanlığa seçilen CHP’li Ferdi Zeyrek, önemli açıklamalar yaptı.

26-29 Mart 2024 tarihlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 416 milyon 587 bin TL ödeme yapıldığını söyleyen Zeyrek, "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım. Halkımın parasını kimse yiyemez, yedirtmem de bunu. Gerekirse dimdik karşılarına her zaman duracağımı bilirler. O paranın savunucu olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.


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