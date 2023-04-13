Seçimlere 31 gün kala dikkat çeken araştırma: İşte Muharrem İnce'nin oy aldığı partiler

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:34

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:34

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce'yi destekleyenlerin 24 haziran 2018 yılında Milletvekili seçiminde oy verdikleri partilerin oranlarını paylaştı.

1-3 Nisan tarihleri arasında 2 bin 610 kişinin katıldığı, 28 ilde yapılan araştırmada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen (%5) seçmenlerin 24 haziran 2018 Milletvekili seçiminde oy verdikleri parti oranları şöyle:

AKP: Yüzde 21,1

CHP: Yüzde 17,8

MHP: Yüzde 14,7

İYİ Parti: Yüzde 13,4

HDP: Yüzde 4,0

Diğer: Yüzde 0,4

Cevap yok: Yüzde 3,3

24 Haziranda sandığa gitmeyenler: Yüzde 7,6

24 Haziranda yaşı tutmayanlar: Yüzde 17,7

Muharrem ince aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere her kesimden destek alabiliyor. pic.twitter.com/riya6o96Hb — Ozer Sencar (@ozersencar1) April 13, 2023



