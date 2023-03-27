Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti! 'Özal da bunu yapardı...'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 09:25

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 09:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri 10 Mart'ta resmi olarak duyurmasının ardından seçim süreci hız kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; bir taraftan ittifak genişmeleri, destek ziyaretleri ve 100 bin imza süreci de devam ediyor.

AKP'NİN TAKTİĞİ NETLEŞTİ

Son olarak seçimlere 47 gün kala, AKP'nin kampanya boyunca izleyeceği taktik deşifre olmaya başladı. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçim kampanyasının tamamen Erdoğan’ın üzerine kurulacağını yazdı.

Selvi, "AK Parti bu seçimleri Erdoğan-Kılıçdaroğlu seçimi olarak görüyor. Seçmene, 'Türkiye’yi 5 yıl boyunca Erdoğan mı yönetsin, Kılıçdaroğlu mu?' tercihi sunulacak" dedi.



"ÖZAL DA BUNU YAPARDI..."

Selvi yazısının devamına şöyle devam etti:

"Rahmetli Özal da bunu yapardı. F-16’ların, Fatih Köprüsü’nün, otobanların, bilgisayarın kullanıldığı farklı seçim kampanyaları düzenlerdi. Erdoğan da milletimizin göğsünü kabartan mega projeleri bir bir hizmete sokup, seçmenlere 'Beni seçerseniz bu eserler devam eder, Kılıçdaroğlu gelirse bu hizmetleri engeller' mesajını verecek."