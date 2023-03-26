İktidara 'Uşak Çevre Yolu' çağrısı: 'Seçim sevdasından vazgeçin, bu köprüyü yaptıktan sonra bu yolu açın'

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 20:02

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 20:04

Özkan Yalım, yapımı süren Uşak Çevre Yolu’nda bugün bir açıklama yaptı. Yalım, yolun, Gediz Kavşağı’nda yapılması gereken köprü inşa edilmeden seçim öncesi hizmete açılmasının planlandığını söyledi. Yalım, şöyle konuştu:

“10,5 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN BİTİRİLMEDİ”

“2014 yılında, zamanın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından bu gördüğünüz Uşak Çevre Yolu’nun temeli atılmıştı. İlk sözleşmesi yapıldığında, ‘3,5 yılda bitecek’ dendi. Ancak süresi üç kat geçti. 10,5 yıl geçmesine rağmen bitirilmedi. Bunu daha önce defalarca gündeme getirdim. Maalesef hâlâ bitirilmedi. Ancak son aldığım bilgilere göre; İzmir’den Uşak merkeze doğru giderken Gediz Kavşağı dediğimiz, OSB’nin yanında, İzmir yolundan bu şekilde giriyor. Sivaslı-Denizli bağlantısına kadar yaklaşık üçte ikilik bölümü bitirilecek. Ama bunu ne zaman, seçimden önce, 14 Mayıs’tan önce açmayı hedefliyorlar. Ama bunu bitirirken koskocaman bir hırsızlık yapıldığını ve çok tehlikeli bir yanlış yapıldığını tespit etmiş durumdayım. Bu yolda, şu anda geldiğini gördüğünüz araçlar İzmir tarafından geliyor, Uşak merkeze ya da Ankara istikametine doğru gidiyorlar. Aynı şekilde karşı taraftan da Tekstil Organize’nin Gediz tarafı bölümünde, çıkışından gelen araçlar ve Kütahya, Simav bölgesinden gelen araçlar o taraftan geliyor.

“UŞAK’IN KÖPRÜSÜNÜ ÇALDILAR”

Peki ne oldu? Önceden, ilk ihaleye verildiği projede gördüğünüz gibi, İzmir tarafından gelen araçlar, buradan bu şekilde Çevre Yolu’na gideceklerdi. Burada bir üst geçit vardı. Bu üst geçit maalesef çalınmış. Bu gördüğünüz, Uşak OSB, Gediz Kavşağı dediğimiz bu bölgede şu anda çember yapılıyor buraya. Bu çember yoktu. Aslında vardı ama altta kalacaktı. Üstte bir tane üst geçit vardı. Çembere girmeden önce Çevre Yolu’ndan gelen ve giden, bu kavşağı hiç görmeyecekti. Hiçbir tehlike arz etmeden kendi yoluna hem gidebilecekti hem gelebilecekti. Maalesef Uşak’ın köprüsünü çaldılar. Uşak’ın şu anda Gediz Kavşağı’ndaki, OSB’nin ön tarafındaki bu Çevre Yolu’nda, bu yuvarlağın yapıldığı yerden geçecek olan üst geçidi çaldılar. Uşak’ın köprüsünü çaldılar.

“BU KÖPRÜYÜ AÇMAZSANIZ BURADA ÇOK BÜYÜK KAZALAR MEYDANA GELECEKTİR”

Ben, buradan Uşak’ın diğer iki milletvekiline, Uşak’ın İl Özel İdare Başkanı’na, Uşak Karayolları Müdürü’ne, Sayın Vali’ye de sesleniyorum. Uşak’ın tüm bürokratlarına ve iş insanlarına sesleniyorum. Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu kavşak, çok tehlikeli bir kavşak. Bu kavşakta, önümüzdeki süreç içerisinde çok fazla insanın ya can ya mal kaybına veya sakatlanmalarına sebep olacak olan kazalarla karşı karşıya geleceğiz. İlk yapıldığı gibi, mevcut projede, burada köprü var. Gelin, bu köprüyü yerine koyalım. Seçim sevdasından vazgeçin, doğru düzgün bu köprüyü yapın. Köprüyü yaptıktan sonra bu yolu açın. Eğer bu köprüyü açmazsanız Uşak, İzmir veya Gediz tarafından gelen vatandaşların köprü olmadığından dolayı bu yuvarlağa girecek oldukları çakışmadan dolayı burada çok büyük kazalar; ölümlü, yaralamalı kazalar meydana gelecektir. Can ve mal kayıpları meydana gelecektir. Buradan tekrar uyarıyorum. Uşak’ın köprüsünü çaldılar. Uşaklı vatandaşların üst geçidini çaldılar. Onun için, çaldırmamak adına ben bunu şimdiden kamuoyuna bildiriyorum. İlgili Ulaştırma Bakanlığı’na, Karayolları Müdürlüğü’ne gerekli önergelerimi veriyorum.”