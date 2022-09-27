Seçimlere doğru giderken... '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
Gazetemiz yazarı Emre Kongar, bugünkü yazısında 20 yıllık AKP iktidarında yaşananlara dikkat çekerek son günlerde özellikle sosyal medyada "garip ve kirli bir ittifakın" göze çarptığını belirtti.
Gazetemiz yazarı Emre Kongar, "20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?" başlığıyla dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Kongar bugünkü köşesinde, Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçime doğru giderken ülkede iç savaş çığlıkları işitilmeye başlandığına dikkat çekti.
20 yıllık AKP iktidarında yaşananları aktaran Emre Kongar yazısında, "15 Temmuz 2017’de iktidarın müttefiklerinden bir cemaat, askeri darbe teşebbüsünde bulundu. Bu sırada pek çok otomatik silah kayboldu. Yurtdışından iktidarın yolsuzluk ve haksızlıkları hakkında ifşalarda bulunan bir çete lideri, bazı silahların bazı sakıncalı yerlere verildiğini açıkladı" ifadelerine yer verdi.
Kongar yazısının devamında, iktidarın tetikçilerinin gazetelerde, televizyonlarda şiddete yönelik beyanlarını yoğunlaştırdıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Birtakım imamlar, tarikatların, cemaatlerin liderleri, hem laikliğe karşı hem kadınlara karşı kin kusmaya hem de silahlanma ve şiddet çağrısında bulunmaya başladılar. Şaşırtıcı bir biçimde, sokak köpeklerinin katledilmesini savunan bazı hesaplar da sosyal medyada silahlanma çağrısı yapıyor."
Bu duruma dikkat çekmek için "www.kongar.org" internet sitesindeki yazdığı yazıya atıfta bulunan Kongar, şu uyarılarda bulunduğunu aktardı:
Bir yandan sokak köpeklerinin öldürülmesini isteyenler silahlanma çağrısı yapıyor...
Öte yandan bazı imamlar devlet düşmanlarının temizlenmesi ve bu amaçla evlerde nakit para ve baklagiller gibi dayanıklı besin maddelerinin bulundurulmasını öneriyorlar...
İmamlar tarafından sürekli olarak kadınların açık saçık giyindiklerinden şikâyet ediliyor...
Otomatik silahlarla poz verenlerin fotoğrafları, zaten uzun zamandır, övünmek için kendi hesaplarında yayımlanıyor...
Ana muhalefet partisi olan CHP’nin ve meşru bir parti olan HDP’nin, terör örgütü PKK ile ilişkili olduğu iddiaları Anadolu’da, çeşitli biçimlerde hazırlanan pankartlarla ilan ediliyor...
16 Nisan 2017 sözde referandumunda parklarda ve sokaklarda atılan silahların sesleri hâlâ insanların kulaklarında...
İktidarın tetikçileri ise medyada iktidarın seçimi kaybetmeyeceği, kaybetse bile gitmeyeceği propagandasını yayıyorlar...
Ve laikliği ve hayvan haklarını savunan yazarlar, özellikle de kadınlar bu gruplar tarafından linç ediliyor."
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