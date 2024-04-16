Seçimlerin ardından ilk kabine toplantısı bugün: Gündemde hangi başlıklar var?

Yerel seçimlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yapacağı ilk kabine toplantısının bugün yapılması planlanıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilim, yerel seçim değerlendirmesi ve enflasyonla mücadele kabinenin gündem başlıkları arasında.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:06
Seçimlerin ardından ilk kabine toplantısı bugün: Gündemde hangi başlıklar var?
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı kabine toplantısında ilk önemli gündem başlığı yerel seçim sonuçları olacak.

Seçimlerden sonra ilk kez toplanacak kabinede bakanlar kendi şehirlerindeki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. 

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

İsrail ve İran arasındaki gerilim de kabinenin gündeminde olacak. Türkiye'nin gerilimin daha fazla tırmanmaması için atacağı adımlarla birlikte Gazze'deki son durumun da ele alınacağı belirtiliyor. 

Türkiye'nin insani yardımlarının gözden geçirilmesi de planlamalar dahilinde.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede gözler Irak'ın kuzeyinde. TSK'nın güvenlik çemberinin kapatılması için operasyonları sürüyor. 

Kabinede son operasyonların ele alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ayın son haftasında yapacağı ziyaret öncesi Irak ile ilişkilerin konuşulması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumun da kapsamlı mri değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. 

20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konular için de gözler Kabine Toplantısı'nda olacak. 

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek.


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