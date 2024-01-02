Seçmen listesinin askıya çıkarılmasını bekleyen CHP görevli havuzu oluşturacak
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) perşembe günü seçmen listelerini askıya çıkarması beklenirken CHP kurmayları ekim ayından beri 205 bin civarında olacağını hesapladıkları sandıklar için görevli havuzu oluşturmaya başladıklarını aktardı.
CHP kurmaylarının paylaştığına göre; partinin genel sekreterliği, seçim işleri, örgütleri ve dijital birimleri yerel seçimler için 2023’ün ekim ayından beri hazırlıklarını sürdürüyor.
Tahmini olarak her sandığa 350 civarında seçmenin düşeceğini belirten kurmaylar, bu kapsamda Türkiye genelinde 205 bin civarında olmasını bekledikleri sandıklar için şimdiden bir havuz oluşturulduğunu aktarıyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde; resmi takvim başladıktan sonra ortaya çıkacak sandık numaraları ile şu ana kadar oluşturulan görevli havuzundan sandıklara görevlendirmeler başlayacak.
‘ANALİZ YAPILACAK’
YSK 4 Ocak’ta seçmen listelerini açıkladıktan sonra “Ciddi bir yığın seçmen var mı? Taşıma seçmen, kayıp seçmen var mı? Ölü seçmenler listede görünüyor mu?” analizleri başlayacak. Parti örgütleriyle koordineli yürütülecek bu analizler sonucu örgütler bulundukları illerde itiraz dilekçelerini verecek. Partinin kurmayları bu kapsamda 2023’ün aralık ayında örgütlere gönderilen bir genelge ile itiraz dilekçelerinin bir örneğinin örgütlere iletildiğini söyledi. Kurmaylar, “Örgütler şimdiden hazırlık yapıyor ki YSK’nin yasal olarak tanımladığı üç günlük itiraz süresinde bütün dilekçelerimiz hazır olsun. Yani şimdiden kapsamlı ve ciddi bir çalışmamız var” dedi.
Listeler çıktıktan sonra da özellikle deprem bölgesinde ve büyükşehirlerde ciddi bir seçmen çalışması olacağını belirten partililer, “Bütün barolardan da çok ciddi destek telefonu alıyoruz. Seçim gününde yanımızda olacaklarını söylüyorlar. Bireysel başvuru yapmaya gelenler de oluyor. Bütün taleplere açığız. Sandık güvenliğinde her destek bizi güçlü kılar” diyor.
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