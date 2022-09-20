Sedat Peker görüşme videosunu paylaşmıştı: Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
YouTube kanalından video paylaşan Hadi Özışık, Erdoğan seçimi kazanırsa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağını öne sürdü.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in görüntülü görüşmesini yayımladığı gazeteci Hadi Özışık, YouTube kanalından yayımladığı videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi.
Özışık, " 2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" diye konuştu.
Peker, kendisi ile Soylu arasında arabuluculuk yaptıkları iddasını reddeden gazeteci Hadi Özışık'la yaptığı görüntülü görüşmeyi sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Peker’in telefon görüşmelerini ifşa ettiği Özışık, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Üzerime hiç vazife olmayacak bir konuda işgüzarlık yaptım. Bu işgüzarlığım sebebiyle 30 yıllık dostum Süleyman Soylu'yu hiç haberi olmayan bir konuda zor durumda bıraktım. Ona yapılan itibar suikastının ana sebebi ben oldum" dedi, “Süleyman Soylu'ya kumpas kurduğum iddialarını, Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında aracı olduğum rezil iddialarını asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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